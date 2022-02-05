Тайсон Ф'юрі впевнений, що Джошуа не зможе перемогти українця в другому бою.

Британський чемпіон світу за версією WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі поділився думкою про свого співвітчизника Ентоні Джошуа і перспективи британського супертяжа в реванші з українцем Олександром Усиком.

"Циганський король" жорстко розкритикував Ентоні Джошуа, заявивши, що той не зможе перемогти Усика в реванші і це поставить остаточний хрест на його кар'єрі.

"Я думаю, що Ентоні Джошуа - старий марний бомж. Його протягли на Олімпіаді і подарували йому золото в Лондоні.

Як тільки Джошуа вийшов на новий рівень, його тут же вирубили. Він поїхав до США, де проходять справжні бої, і був повністю знищений товстим хлопцем, який прийняв поєдинок на двотижневому повідомленні.

Чи вважаю я його відмінним бійцем? Чорт забирай, ні! Я думаю, що він марний мішок. Потім Джошуа бився з боксером, який в два рази легше і на 30 сантиметрів нижче, і той його перебоксував. Хоча йому просто треба було піти на нього і спробувати виграти бій. Якщо він виходить на боксерський поєдинок за чемпіонський титул в суперважкій вазі і навіть не намагається перемогти, то для мене він марний старий мішок. Він не пройде Олександра Усика в наступному бою, його кар'єрі кінець", - наводить слова Ф'юрі ESPN.

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Усик - Джошуа: що відомо про реванш