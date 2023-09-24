Джо Джойс висловився про зрив поєдинку Ф'юрі - Усик.

Відомий британський боксер суперважкої ваги Джо Джойс поділився своєю думкою про зрив поєдинку чемпіона WBC Тайсона Ф'юрі проти володаря титулів WBA, WBO, IBF та IBO Олександра Усика.

Джойс зазначив, що зрив бою Ф'юрі - Усик стало великим розчаруванням для фанатів боксу.

"Це розчаровує. Я завжди вважав, що поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком неодмінно відбудеться. Я не думав, що цього бою не буде. Це все дивно.

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Дивно, що Ф'юрі не погодився битися з Усиком після того, як дражнив його. Казав, що Олександр такий маленький, і постійно називав його середньоваговиком. Але потім бій просто зійшов нанівець. Це розчарування для фанатів боксу", - наводить слова Джойса Daily Mail.

Нагадаємо, в ніч на 24 вересня Джо Джойс провів бій-реванш проти китайського супертяжа Чжана Чжилея. Китаєць нокаутував британця в третьому раунді і захистив титул тимчасового чемпіона світу за версією WBO в суперважкій вазі. Після цього бою Чжилея кинув виклик Тайсону Ф'юрі.

Додамо, що Тайсон Ф'юрі свій наступний поєдинок проведе в жовтні цього року. "Циганський король" битиметься з колишнім чемпіоном UFC Френсісом Нганну. Цей бій пройде 28 жовтня в Саудівській Аравії.

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