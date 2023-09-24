Чжан Чжилей вдруге нокаутував Джо Джойса.

У ніч на 24 вересня відбувся поєдинок тимчасового чемпіона світу за версією WBO в суперважкій вазі Чжана Чжилея проти британця Джо Джойса.

Бій-реванш між китайським і британським боксерами став головною подією вечора боксу від промоутерської компанії Queensberry Promotions, який відбувся на "OVO Wembley Arena" в Лондоні.

Бій завершився нищівно перемогою китайського супертяжа. У третьому раунді він потужним ударом в щелепу відправив 36-річного британця на настил рингу, здобувши дострокову перемогу і захистивши свій титул.

Відео дня

Відео нокауту:

— ESPN Ringside (@ESPNRingside) September 23, 2023

Відзначимо, що перший поєдинок Джо Джойса проти Чжана Чжилея відбувся в квітні цього року і завершився технічним нокаутом у шостому раунді, після того як лікар порадив зупинити бій через велику гематому під оком у британського боксера.

Після повторної перемоги над Джо Джойсом китайський супертяж Чжан Чжилей кинув виклик володарю пояса WBC Тайсону Ф'юрі.

"Я хочу Тайсона Ф'юрі. Я був дуже близький до укладення угоди з ним, але Джо Джойс активував пункт про матч-реванш. Тепер перешкод більше немає. Дорога вільна. Давайте зробимо це. "Буде те саме. Китайська міць і китайська швидкість переможе", - наводить слова Чжана Bed Left Hook.

Також китайський боксер прокоментував перемогу над Джо Джойсом.

"Дуже щасливий. Я це зробив. Але Джо крутий боєць, повага йому. Він мені подобається. Я його поважаю. Всі, будь ласка, переживайте за нього. Це те, заради чого ми тут, адже є професійними бійцями. Виходимо в ринг, щоб розважити натовп. Ми це зробили. Сподіваюся, всім сподобався мій виступ", - сказав Чжилей.

Додамо, що Чжан Чжилей на профі-рингу провів 28 боїв. У його послужному списку 26 перемог, одна нічия і одна поразка. Джо Джойс здобув 15 перемог і зазнав двох поразок у 17 поєдинках.

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