Боксер провів паралель між УПЦ МП та батьками.

Український боксер Василь Ломаченко вважає свою підтримку УПЦ МП у соціальних мережах скромною на тлі тих активістів, які "героїчно" захищають храми, відвідуючи мітинги.

Дворазовий олімпійський чемпіон в інтерв'ю "Союзу православних журналістів" не згадав подвиги українських військових, але компліментарно висловився про вірян УПЦ МП.

"А ось люди, які стоять на захисті храмів, ризикуючи життям, свободою, на них потрібно наголосити", – сказав Ломаченко.

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Крім того, Василь провів паралель між УПЦ МП та батьками.

"Якщо ваших батьків ображатимуть, принижуватимуть, то нормальна реакція будь-якої людини - стати на захист. І вона захищатиме, не шкодуючи свого життя. Він буде за своїх батьків стояти горою. Так само для мене і Церква, і храм, і православна віра. Це наша мати, без якої ми просто загинемо", – додав спортсмен.

Нагадаємо, що влітку минулого року після обстрілу рідної для Ломаченка Одеської області боксер у соціальних мережах відмовився називати Росію агресором.

У грудні Ломаченко демонстрував спільні фото і дві частини інтерв'ю зі скандальним митрополитом Лукою, проти якого були запроваджені санкції.

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