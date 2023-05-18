Провалилися другі поспіль переговори українця.

Раніше анонсований поєдинок між українцем Олександром Усиком і британцем Даніелем Дюбуа, ймовірно, не відбудеться. Промоутер Едді Хірн заявив, що бій на межі зриву.

"Ходять різні розмови, чи не так? Я чув, що бій не відбудеться, промоутерські торги не відбудуться… Не вірю, що бій Усика і Дюбуа відбудеться", - передає слова Хірна Boxing Social.

Промоутерські торги були заплановані на 25 травня. Вони повинні відбутися в місті Х’юстон, штат Техас.

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WBA у випадку зриву переговорів вже повідомила про наступного потенційного суперника Усика. Як заявив інсайдер Ден Рафаель з посиланням на інформацію цієї боксерської організації, ним буде наступним претендент у рейтингу після Дюбуа – американець Деонтей Вайлдер.

Олександр Усик - останні новини про боксера

Нагадаємо, що раніше зірвалися переговори про бій між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі через те, що представники боксерів не змогли узгодити умови контракту на поєдинок. Як повідомив промоутер українського боксера, сторонам не вдалося домовитися про розподіл гонорару в реванші.

Усик ж заявив, що він вийшов з переговорів через неповагу команди суперника як в спортивному, так і в фінансовому плані.

Крайній бій Олександра відбувся у серпні 2022-го року. Тоді українець переміг Джошуа у реванші, захистивши всі свої титули.

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