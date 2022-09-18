Промоутер Ентоні Джошуа розповів про організацію наступного бою для свого підопічного.

Бій між двома знаменитими британськими боксерами Тайсоном Ф'юрі і Ентоні Джошуа може не відбутися, незважаючи на те, що обидва спортсмени раніше заявили про готовність побитися.

Команда Ентоні Джошуа все ще не отримала контракт на поєдинок проти володаря пояса WBC в суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі. Тому представники Ей Джея почали пошуки альтернативних варіантів.

Про це повідомив промоутер Едді Хірн.

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"Безумовно, ми працюємо над запасним варіантом на випадок, якщо бій з Ф'юрі не відбудеться.

Ми все ще не отримали контракт. Мені сказали, що він прийде ввечері. Але ми продовжимо працювати над датою 17 грудня, незважаючи на інформацію про 3 грудня. Прямо на той випадок, якщо поєдинок з Ф'юрі не відбудеться.

Наш пріоритет зараз - організувати цей бій. Ми не можемо покладатися на Ф'юрі, але, якщо це правда, ми влаштуємо поєдинок. Подивимося, що відбудеться найближчим часом", - заявив Хірн в інтерв'ю iD Boxing.

Нагадаємо, в ніч на 21 серпня Ентоні Джошуа програв Олександру Усику у другому бою. На кону в реванші стояли пояси WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі і титул The Ring, які успішно захистив український боксер.

Тайсон Ф'юрі свій останній бій провів 24 квітня 2022 року. Циганський король відправив у нокаут потужним аперкотом Ділліана Уайта і захистив свій пояс чемпіона світу WBC.

Раніше повідомлялося, що Тайсон Ф'юрі хотів провести бій з Усиком у грудні, однак Олександр не хоче боксувати цього року.

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