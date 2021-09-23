Тедді Атлас вважає, що у Олександра Усика немає шансів виграти рішенням суддів.

Американський тренер Тедді Атлас, який відомий українським любителям боксу по роботі з Олександром Гвоздиком, висловив думку, що Олександру Усику не дадуть перемогти Ентоні Джошуа за очками.

Коментар Атласа з'явився на YouTube-каналі FightSpace.

"Чого нам очікувати від бою Усик - Джошуа? Ну, пограбування перш за все. Як Усик, український хлопець, збирається домогтися справедливого рішення в Лондоні? Від 50 до 70 тисяч людей будуть там. Якщо він виграє і заслужить, щоб йому підняли руку і оголосили новим чемпіоном світу, як це станеться? Ну, правда, як?",- сказав Атлас.

Він вважає, що стати прем'єр-міністром Великобританії простіше, ніж перемогти там місцевого боксера:

Читайте такожНепереможний український боксер припустив, що Усика можуть "засудити" в бою з Джошуа

"Насправді у тебе більше шансів поїхати туди та стати прем'єр-міністром. Ну, правда. Ти, швидше, повернешся в якості прем'єр-міністра, ніж Усик стане чемпіоном".

Атлас також підкреслив, що бокс корумпований:

"Ще раз, я кажу правду. Наш спорт корумпований. Ой, я що це вголос сказав? От чорт. Так, я сказав це вголос. Так і є".

Бій Усика і Джошуа пройде 25 вересня. Британець захищатиме чемпіонські титули за версіями IBF, WBO, WBA та IBO.

Усик - Джошуа: перед боєм

Усик - Джошуа: профайл боксерів

І Олександр Усик, і Ентоні Джошуа є олімпійськими чемпіонами Лондона. Українець виграв золото у важкій вазі, а британець - у суперважкій.

34-річний Усик на професійному рингу провів 18 боїв і у всіх здобув перемоги (13 - нокаутом). Усик ставав абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі, після чого захистив пояси в поєдинку з Тоні Беллью і перейшов в супертяжі.

У найпрестижнішому дивізіоні Усик спершу достроково переміг Чазза Візерспуна, а в жовтні минулого року за очками виграв у Дерека Чісори.

31-річний Джошуа в профі провів 25 боїв. У нього 24 перемоги (22 - нокаутом) і 1 поразка (від Енді Руїса в грудні 2019 року). Чемпіоном світу він став у 2016 році (за версією IBF), а всі свої пояси зібрав, перемігши Володимира Кличка і Джозефа Паркера.

У двох останніх боях Джошуа взяв реванш у Руїса, перемігши рішенням суддів, а в грудні минулого року нокаутував Кубрата Пулєва.

Усик поступається Джошуа в габаритах. Зріст українця - 191 см, а британця - 198 см. Розмах рук в Усика - 198 см, у Джошуа - 208 см.

Автор: Антон Дудар