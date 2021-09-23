Олександр Усик поспілкувався зі ЗМІ перед головним боєм у кар'єрі.

У Лондоні пройшла прес-конференція перед чемпіонським боєм між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа.

Для спілкування зі ЗМІ Усик обрав не більш звичну для себе російську мову, а українську.

Боксер підкреслив, що перед найважливішим боєм в кар'єрі не нервує:

"Я відчуваю себе дуже добре. Я дуже довго чекав цього моменту, я дуже чекав цього бою".

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Також українець сказав, що його бій з Джошуа увійде в історію:

"Всі бої, які проходять у світі, вони стають історією. Ми з Ентоні робимо ще один крок до історії, яку потім згадуватимуть, яку дивитимуться, про яку читатимуть. Це історія, яку ми з ним робимо".

Відео прес-конференції опублікував YouTube-канал Matchroom Boxing.

Бій Усик - Джошуа пройде 25 вересня в Лондоні. На кону в цьому поєдинку стоятимуть титули чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBO, WBA та IBO, якими володіє Джошуа.

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І Олександр Усик, і Ентоні Джошуа є олімпійськими чемпіонами Лондона. Українець виграв золото у важкій вазі, а британець - у суперважкій.

34-річний Усик на професійному рингу провів 18 боїв і у всіх здобув перемоги (13 - нокаутом). Усик ставав абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі, після чого захистив пояси в поєдинку з Тоні Беллью і перейшов в супертяжі.

У найпрестижнішому дивізіоні Усик спершу достроково переміг Чазза Візерспуна, а в жовтні минулого року за очками виграв у Дерека Чісори.

31-річний Джошуа в профі провів 25 боїв. У нього 24 перемоги (22 - нокаутом) і 1 поразка (від Енді Руїса в грудні 2019 року). Чемпіоном світу він став у 2016 році (за версією IBF), а всі свої пояси зібрав, перемігши Володимира Кличка і Джозефа Паркера.

У двох останніх боях Джошуа взяв реванш у Руїса, перемігши рішенням суддів, а в грудні минулого року нокаутував Кубрата Пулєва.

Усик поступається Джошуа в габаритах. Зріст українця - 191 см, а британця - 198 см. Розмах рук у Усика - 198 см, у Джошуа - 208 см.

Автор: Антон Дудар