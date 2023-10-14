Тайсон Ф'юрі свій наступний бій проведе проти Френсіса Нганну.

Батько володаря титулу WBC у важкій вазі Тайсона Ф'юрі висловився про потенційний поєдинок свого сина проти британця Ентоні Джошуа.

Джон Ф'юрі заявив, що "Циганський король" битиметься з Джошуа тільки в тому випадку, якщо Ей Джей переможе Деонтея Вайлдера.

"Єдиний спосіб, при якому це може статися - це якщо Джошуа переможе Деонтея Вайлдера. Усі пропускають Вайлдера, і ніхто не хоче зустрічатися з ним. Я не можу терпіти Деонтея як людину, але кожен боксер на планеті його боїться. Звичайно, крім "Циганського короля", який двічі переміг його.

Відео дня

Якщо Ей Джей хоче зустрітися з Тайсоном, нехай він переможе Уайлдера. Вони не можуть забрати силу Деонтея. Всім їм доведеться зіткнутися з Вайлдером, щоб дістатися до "Циганського короля". Якщо вони думають, що збираються принизитися, а потім отримають кілька мільйонів, коли вони цього не заслуговують.

Зрештою Джошуа легко отримав пояси. Нехай він заробить свої нагороди, щоб дістатися до Ф'юрі", - наводить слова Джона Ф'юрі Daily Mail.

Додамо, що Тайсон Ф'юрі проведе наступний поєдинок проти екс-чемпіона UFC Френсіса Нганну. Бій пройде 28 жовтня в Саудівській Аравії.

Після бою з Нганну "Циганський король" битиметься з українцем Олександром Усиком за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі. Напередодні Ф'юрі і Усик підписали контракт на поєдинок.

Очікується, що Ентоні Джошуа свій наступний поєдинок проведе проти Деонтея Вайлдера. Бій запланований на 2024 рік, точної дати ще немає.

Вас також можуть зацікавити новини: