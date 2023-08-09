Тепер його зватимуть Кевін Володимирович – на честь російського диктатора.

43-річний американський професійний боксер Кевін Джонсон вирішив змінити ім'я на честь президента Росії Володимира Путіна. Про це він повідомив пропагандистам РФ перед зустріччю з росіянином Марком Петровським на рингу в рамках турнірі суперсерії "Бійцівського клубу РЕН ТВ".

"Щоб зробити найбільший комплімент президенту Володимиру Путіну, я вирішив змінити ім'я. Тепер мене зватимуть Кевін Володимирович – на честь Путіна. Тепер я на 100% росіянин, без жартів. Я на 100% росіянин", – сказав боксер в інтерв'ю російським пропагандистам.

Хто такий Кевін Джонсон - ключові битви боксера

Американський боксер-професіонал Кевін Блю Джонсон за свою 20-річну кар’єру відзначився 59 боями (21 поразка). Він, зокрема, здобув помітні перемоги у боях з колишніми чемпіонами світу Брюсом Селдоном і Йоаном Пабло Ернандесом.

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Двічі Джонсон програвав українцям. У грудні 2009 року Джонсон бився з нинішнім мером Києва Віталієм Кличком за титул чемпіона світу WBC, яким володів українець. Поєдинок тривав 12 раундів та завершився перемогою Кличка. У серпні 2022-го Джонсон зустрічався з іншим українським суперважковаговиком – Ігор Шевадзуцький також переміг Джонсона за очками.

У квітні 2023 року Джонсон бився з російським бійцем змішаного стилю В'ячеславом Дациком. Тоді він звернувся до президента Росії Володимира Путіна з проханням надати йому російське громадянство.

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