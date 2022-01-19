Ігор Шевадзуцький 26 лютого зустрінеться з американцем Кевіном Джонсоном.

Український суперважковаговик Ігор Шевадзуцький 26 лютого проведе бій проти американця Кевіна Джонсона.

Про це повідомляє Luckypunch.net.

Восьмираундовий рейтинговий поєдинок між 31-річним українським боксером та 42-річним представником США відбудеться 26 лютого у Гамбургу (Німеччина).

Зазначимо, що Джонсон у 2009 році бився з Віталієм Кличком за титул чемпіона світу за версією WBC та програв одноголосним рішенням суддів.

Всього на рахунку Кевіна 35 перемог, 18 поразок та 1 нічия. Шевадзуцький виграв усі свої 9 боїв на професійному ринзі (8 з яких нокаутом).

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