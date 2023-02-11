Стаховський наразі перебуває на передовій – інтерв’ю давав у Бахмуті.

Відомий колишній український тенісист Серхій Стаховський розповів, що розлучився зі своєю дружиною:

"Я досить самотня людина. Мені комфортно одному. Під час перших місяців війни спілкувався більше із сім'єю, бо я був у Києві, а вони у Білогородці.

Спілкувався з дітьми, з дружиною, бо тоді ще намагався якимось чином усе владнати, пояснити дружині, що тут такий п****** коїться, перепрошую за таке слово. А те, що вони там живуть у якомусь нормальному середовищі, не означає, що все так виглядає в Україні. Тому що в Україні зовсім інакше тут люди втрачають дітей, батьків, родини", - сказав спортсмен в інтерв'ю Українському Свідку.

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Відзначимо, що дружина Стаховського з трьома дітьми останні роки проживає в Угорщині, однак родом вона з російського міста Кемерово. У той же час родина тенісиста живе у Білгородці Бучанського району Київської області. Сергій заявив, що його добровільна мобілізація до лав української армії прискорила процес розлучення:

"Війна пришвидшила це. Вона прискорила процеси порозуміння. Показала біле та чорне. Тут чи ти живий, чи ти мертвий. Або ще буває поранений. Тут немає такого, що можна зробити якусь політику, якимось чином домовитись. Все дуже просто і дуже страшно інколи", - відповів тенісист.

Війна в Україні і Сергій Стаховський

На самому початку повномасштабного вторгнення Стаховський повідомив про те, що записався до лав української армії. Згодом він вступив до тероборони, а на даний момент є частиною Нацгвардії.

Сергій заявляв, що у росіян немає права на спілкування з цивілізованим світом.

Також Стаховський разом із Еліною Світоліною нещодавно провели майстер-клас з тенісу для українських дітей.

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