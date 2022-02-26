Сергій Стаховський повідомив, що увійшов у запас української армії.

Колишня 31-а ракетка світу Сергій Стаховський повідомив, що увійшов у запас української армії.

"Я записався в запас минулої суботи, але у мене не було всіх документів для підписання контракту. Зараз процедуру скасували, тому кожен, у кого є бажання, може приєднатися.

У мене немає військового досвіду, але є досвід поводження зі зброєю. Поки я не дію, багато наших співвітчизників ризикують життями, щоб захистити свої сім'ї", - сказав Сергій для Sky.

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