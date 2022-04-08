Український тенісист вражений діями, які здійснюють російські солдати.

Знаменитий тенісист, перша ракетка України Сергій Стаховський поділився своєю думкою про те, що деякі українські тенісисти заявляються на парні турніри разом з представниками Росії або Білорусі.

Стаховський, який продовжує захищати Україну від окупантів у лавах терроборони, заявив, що росіяни мають бути ізольовані від цивілізованого світу після їх звірячих злочинів, скоєних у Бучі, Ірпіні та інших містах України.

"Це рішення кожного гравця. Звичайно, я це не підтримую.

Після того, що ми бачили в Бучі, Ірпіні та Гостомелі не розумію, як можна мовчати. Як можна взагалі ... Навіть не знаю ... Мені не вистачає слів.

Росіяни повинні бути ізольовані від світу. І поки вони в своїй каші не поваряться, і не зрозуміють, що це не те що неприйнятно, це взагалі…

Немає слів, якими можна було б описати те, що робить їх армія. Вони не є цивілізованою країною, тому у них немає права на спілкування з цивілізованим світом

Також Стаховський прокоментував і звільнення Києва від російських загарбників.

"Це величезний плюс, звичайно, що Київ звільнили. Думаю, що ніхто не думав, що це станеться так швидко. Моя місія, умовно, в ТРО і загалом - до повної перемоги. Можливо, вона буде якось видозмінюватися, але тільки після нашої повної перемоги вона завершиться. Або тільки почнеться", - наводить слова Стаховського btu.org.ua.

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український спротив російській агресії триває вже другий місяць.

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