У WBO розкрили правду, де зараз живе Ломаченко

Президент WBO відреагував на інформацію, що наступним суперником українця стане Чарлі Суарес .

Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях український боксер Василь Ломаченко, який нещодавно "засвітився" в рясі у храмі УПЦ МП, проживає та тренується в Пуерто-Рико. Про це розповів президент Світової боксерської організації (WBO) Густаво Олівері у коментарі LuckyPunch.

"Я можу підтвердити, що наразі він проживає в Пуерто-Рико та регулярно відвідує місцевий боксерський зал, де тренується і підтримує фізичну форму. Василь сам повідомив WBO про свою зацікавленість і готовність відвідати захід для дітей та зустрітися там з Абдуллою (Мейсоном - ред.). Присутність Ломи - це справді надзвичайна подія та велике джерело натхнення для всіх учасників", - сказав Олівері.

Також він відреагував на інформацію, що наступним суперником українця стане Чарлі Суарес - перший номер рейтингу WBO у другій напівлегкій вазі.

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"Є різні повідомлення про можливий бій Лома - Суарез, однак наразі нічого офіційного чи підтвердженого немає. Поки це лише припущення. Обов'язковим претендентом на пояс чемпіона світу у другій напівлегкій вазі вже є Чарлі Суарез", - додав Олівері.

Новини боксу

Нещодавно країнець Олександр Хижняк здобув свій перший чемпіонський титул у професійному боксі - став чемпіоном WBA Gold. Олімпійський чемпіон (3-0, 2 КО) провів третій професійний поєдинок проти аргентинця Дурвала Еліаса Палаціо (16-5, 12 КО).

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