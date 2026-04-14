Ломаченко 'засвітився' в рясі у храмі УПЦ МП (відео)

Колишній чемпіон світу з боксу Василь Ломаченко став фігурантом нової хвилі обговорень після появи на великодній службі в храмі, пов’язаному з УПЦ МП, у Білгород-Дністровському, що на Одещині.
Як пише "Главком", спортсмен не просто відвідав богослужіння, а й долучився до нього – на оприлюдненому відео видно, як він у церковному вбранні допомагає священнику та несе кропильницю зі святою водою.
Поява Ломаченка на службі спричинила гостру реакцію в українському сегменті соцмереж. Частина користувачів розкритикувала його участь у богослужінні структури, яку пов’язують із впливом Росії.
Водночас інші закликали не політизувати релігійні питання та зазначали, що це особиста справа спортсмена.
Нагадаємо, що Ломаченко завершив професійну кар’єру влітку 2025 року. Відтоді він рідко з’являється у публічному просторі, однак кожна його поява викликає значний резонанс.
Раніше Василь Ломаченко публічно підтримав Сергія Бубку на тлі дискусій щодо можливого позбавлення того державних відзнак і запровадження санкцій.
Його допис у соцмережах також викликав критику через використання російської мови та політичний контекст.