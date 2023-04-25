Вікторія Дяченко ночувала в аеропорту.

Польська авіакомпанія LOT Airlines відмовилася пропускати в літак російську тенісистку Вікторію Дяченко. Спортсменка не змогла потрапити на турнір у Франції і ночувала в аеропорту.

Про це дівчина розповіла в публікації на особистій сторінці в Instagram. Вона написала: "Мені відмовили у вильоті на турнір на Корсику авіакомпанією LOT Airlines (польські авіалінії) у напрямку Каїр — Варшава — Ніцца, тому що я володарка російського паспорта. Правила авіакомпанії — заборонити росіянам літати рейсами Lot Airlines".

За словами Дяченко, у неї були листи підтримки від Жіночої тенісної асоціації (WTA) і батька, який нібито народився в Україні і працює в ООН. Однак ці аргументи не вплинули на рішення польської авіакомпанії, і Дяченко залишилася в аеропорту.

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"Кінець історії: ночувала в аеропорту, зі мною поводилися, як з громадянином третього класу, витратила пару тисяч євро. На превеликий жаль, у мене немає можливості потрапити на турнір, оскільки немає маршруту через авіакомпанії, які не перевозять росіян. У підсумку, я не можу виступити на турнірі, і єдиний варіант — повернутися додому і пропустити ще один ігровий тиждень через цю ситуацію", — сказано в публікації тенісистки.

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