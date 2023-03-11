Міністр культури країни Люсі Фрейзер зробила вельми незвичайний крок - звернулася до британських підрозділів світових партнерів МОК з проханням вплинути на ситуацію.

Уряд Великобританії звернувся до найбільших спонсорів Олімпійських ігор із закликом тиснути на Міжнародний олімпійський комітет (МОК) з метою недопущення російських і білоруських спортсменів до Олімпіади в Парижі.

Як пише The Guardian, міністр культури країни Люсі Фрейзер зробила вельми незвичайний крок - звернулася до британських підрозділів світових партнерів МОК, включаючи Coca-Cola, Intel, Samsung і Visa, з проханням вплинути на МОК, який може допустити росіян до змагань.

"Спорт і політика в РФ і Білорусі тісно пов'язані, і ми сповнені рішучості не допустити, щоб режими цих країн використовували спорт в пропагандистських цілях", - йдеться у зверненні Фрейзер.

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"Ми не згодні з тим, що російських і білоруських спортсменів слід допускати до змагань", - зазначила міністр.

Фрейзер підкреслила, що поки остаточне рішення не ухвалене, Британія настійно закликала МОК переглянути можливе допущення російських спортсменів до Олімпіади.

"Я хотіла б почути вашу думку як олімпійських спонсорів з цього питання і попросити вас приєднатися до нас, щоб тиснути на МОК, щоб вирішити проблеми, підняті в нашій заяві", - йдеться у зверненні міністра.

Видання відзначило, що звернення британського міністра послідувало через день після того, як Росія завдала найбільший за кілька тижнів ракетний удар по містах України.

Ситуація навколо російських спортсменів

В даний час МОК продовжує вивчати можливості, що дозволяють російським і білоруським спортсменам виступати на Олімпіаді в якості "нейтральних".

Однак Великобританія, разом з 34 іншими країнами, стверджує, що РФ і Білорусь не повинні повертатися у світовий спорт, поки російський президент Володимир Путін не припинить війну проти України.

У спільній заяві, зробленій минулого місяця, країни висловили серйозну стурбованість з приводу можливої участі російських і білоруських спортсменів у змаганнях в якості "нейтральних". У заяві звертається увага на той факт, що спортсмени цих країн безпосередньо фінансуються і підтримуються їх державами. Вони також висловили стурбованість тісним зв'язком між російськими спортсменами і військовими.

Президент України Володимир Зеленський також закликав до заборони для російських і білоруських спортсменів. Він зазначив, що присутність Росії на Олімпіаді в 2024 році буде "проявом насильства".

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