Томас Бах "поділяє горе, людські страждання" українських спортсменів, однак заклики бойкотувати Олімпіаду вважає такими, що "суперечать принципам, які відстоює МОК".

Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах заявив, що поділяє "горе, людські страждання" українських спортсменів, однак назвав заклики України бойкотувати Олімпійські ігри такими, що суперечать "принципам, які відстоює" МОК.

Як повідомляє France 24, про це Бах сказав у кулуарах чемпіонату світу з лижних перегонів, коментуючи участь російських та білоруських спортсменів в міжнародних змаганнях.

"Українські спортсмени знають, наскільки ми поділяємо їхнє горе, їхні людські страждання та всі зусилля, які ми докладаємо, щоб допомогти їм (після повномасштабного вторгнення Росії)… Та урядам не належить вирішувати, хто може брати участь у яких спортивних змаганнях. Тому що це був би кінець міжнародних спортивних змагань, чемпіонатів світу та Олімпійських ігор", - зазначив він.

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Президент МОК назвав заклики України бойкотувати Ігри такими, що суперечать "принципам, які ми відстоюємо".

"Наша місія - це місія миру. Історія покаже, хто робить більше для миру, ті, хто намагається підтримувати відкритість і спілкуватися, чи ті, хто хоче ізолювати та розділяти... Наша роль полягає в об’єднанні людей. Ми намагаємося знайти рішення, яке віддасть справедливість місії спорту, яка полягає в об’єднанні, щоб не сприяти подальшій конфронтації та ескалації", - сказав Бах.

Він додав, що МОК повністю солідарний з українськими спортсменами, підтримує їх, незалежно від того, чи вони в Україні, чи за її межами.

"Ми підтримуємо 3 тис. членів української олімпійської спільноти, щоб мати сильну українську команду в Парижі на Олімпійських іграх 2024 року. Кожен український спортсмен може бути впевнений, що ми повністю солідарні з ним і всі їхні зауваження сприймаємо дуже і дуже серйозно. Але щодо участі спортсменів ми маємо виконати нашу миротворчу місію, і це об’єднавча місія - об’єднати людей", - продовжив голова МОК.

За його словами, МОК і міжнародне співтовариство повинні розглянути "серйозну стурбованість" Ради ООН з прав людини, що виключення російських і білоруських спортсменів "тільки через їхні паспорти є порушенням їхніх прав".

Україна погрожує бойкотом Олімпіади через спортсменів РФ

Як повідомляв УНІАН, 26 січня Міжнародний олімпійський комітет оголосив, що розгляне питання допуску російських і білоруських спортсменів на міжнародні змагання. Але тільки для тих, хто не підтримує російську агресію і за умови виступу під нейтральним прапором.

Президент Зеленський звернувся до президента Франції Еммануеля Макрона з проханням зробити все можливе, аби російських спортсменів не було на Олімпіаді в Парижі у 2024 році.

Верховна Рада також закликає МОК не допустити росіян до ОІ-2024 в Парижі.