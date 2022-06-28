Українська тенісистка Марта Костюк успішно подолала перше коло Вімблдонського турніру.
Суперницею Костюк була 184-а ракетка світу, британка Кеті Свон, яка отримала вайлд кард в основну сітку турніру.
Wimbledon-2022. Перше коло
Марта Костюк (Україна) – Кеті Свон (Велика Британія) - 4:6, 6:4, 6:4
Це була перша зустріч тенісисток, Свон догравала матч з пошкодженням лівого стегна. Поєдинок тривав майже дві з половиною години.
Марта вдруге поспіль зіграє у другому раунді Вімблдонського турніру.
У наступному колі українка зіграє проти Шуай Чжан з Китаю. У 2019 році українка грала проти китайської тенісистки на траві в Істборні і на харді в Індіан-Уеллсі і в обох матчах здобула перемогу. Китаянка в цьому сезоні дійшла до фіналу на трав'яному турнірі в Бірмінгемі.
Зазначимо, що 28 червня Марта Костюк святкує своє 20-річчя.
Раніше перше коло Wimbledon-2022 подолали Леся Цуренко і Ангеліна Калініна. У другому раунді вони зіграють між собою. Ще одна представниця України Даяна Ястремська свій матч першого кола зіграє трохи пізніше.
Нагадаємо, організатори Wimbledon-2022 заборонили російським і білоруським тенісистам виступити на турнірі через повномасштабне військове вторгнення РФ в Україну. Британці відзначили, що Росія регулярно використовує спортсменів з метою пропаганди.
Wimbledon став першим великим турніром з тенісу, який заборонив росіянам і білорусам брати участь в особистих змаганнях. У підсумку ATP і WTA позбавили цей турнір рейтингових очок.
Wimbledon-2022: головне
- Турнір проходить на кортах з трав'яним покриттям. Змагання основної сітки пройдуть в Лондоні з 27 червня по 10 липня.
- Загальний призовий фонд змагань складе 28,99 мільйонів фунтів стерлінгів. Переможці турніру отримають по 2 млн фунтів, фіналісти - по 1,05 млн фунтів. Всі ці показники є рекордними для Wimbledon.
- Чинними переможцями турніру є серб Новак Джокович серед чоловіків і австралійка Ешлі Барті серед жінок. Остання оголосила про завершення кар'єри.