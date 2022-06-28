Марта Костюк здобула перемогу над суперницею з Великобританії.

Українська тенісистка Марта Костюк успішно подолала перше коло Вімблдонського турніру.

Суперницею Костюк була 184-а ракетка світу, британка Кеті Свон, яка отримала вайлд кард в основну сітку турніру.

Wimbledon-2022. Перше коло

Марта Костюк (Україна) – Кеті Свон (Велика Британія) - 4:6, 6:4, 6:4

Це була перша зустріч тенісисток, Свон догравала матч з пошкодженням лівого стегна. Поєдинок тривав майже дві з половиною години.

Марта вдруге поспіль зіграє у другому раунді Вімблдонського турніру.

У наступному колі українка зіграє проти Шуай Чжан з Китаю. У 2019 році українка грала проти китайської тенісистки на траві в Істборні і на харді в Індіан-Уеллсі і в обох матчах здобула перемогу. Китаянка в цьому сезоні дійшла до фіналу на трав'яному турнірі в Бірмінгемі.

Зазначимо, що 28 червня Марта Костюк святкує своє 20-річчя.

Раніше перше коло Wimbledon-2022 подолали Леся Цуренко і Ангеліна Калініна. У другому раунді вони зіграють між собою. Ще одна представниця України Даяна Ястремська свій матч першого кола зіграє трохи пізніше.

Нагадаємо, організатори Wimbledon-2022 заборонили російським і білоруським тенісистам виступити на турнірі через повномасштабне військове вторгнення РФ в Україну. Британці відзначили, що Росія регулярно використовує спортсменів з метою пропаганди.

Wimbledon став першим великим турніром з тенісу, який заборонив росіянам і білорусам брати участь в особистих змаганнях. У підсумку ATP і WTA позбавили цей турнір рейтингових очок.

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