Сергій Стаховський, схоже, остаточно попрощався з професійним спортом.

Український тенісист Сергій Стаховський зворушливо натякнув на завершення своєї професійної кар'єри.

36-річний киянин виклав у Instagram серію світлин, на яких він зображений у різні періоди своєї кар'єри.

"Подорож у тисячу матчів починається з одного удару. Дякую, теніс, це було по-справжньому", - написав біля кадрів Сергій.

В листопаді минулого року Стаховський оголосив, що завершив кар'єру у збірній України.

11 січня Сергій провів останній матч на Australian Open - він поступився у першому колі кваліфікації американцю Джеффрі Вулфу (№210 AТР). Станом на цю мить Стаховський в рейтингу АТР посідає 220-у позицію.

Сергій Стаховський: досягнення в кар'єрі