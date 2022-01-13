Український тенісист Сергій Стаховський зворушливо натякнув на завершення своєї професійної кар'єри.
36-річний киянин виклав у Instagram серію світлин, на яких він зображений у різні періоди своєї кар'єри.
"Подорож у тисячу матчів починається з одного удару. Дякую, теніс, це було по-справжньому", - написав біля кадрів Сергій.
В листопаді минулого року Стаховський оголосив, що завершив кар'єру у збірній України.
11 січня Сергій провів останній матч на Australian Open - він поступився у першому колі кваліфікації американцю Джеффрі Вулфу (№210 AТР). Станом на цю мить Стаховський в рейтингу АТР посідає 220-у позицію.
Сергій Стаховський: досягнення в кар'єрі
- Стаховський став займатися тенісом в шість років, коли дідусь по материнській лінії привів його на корти Республіканського стадіону в Києві.
- Сергій - володар чотирьох титулів АТР в одиночному розряді і трьох турнірів ATP в парному розряді.
- У 2013 році Стаховський обіграв з рахунком 3:1 Роджера Федерера на Вімблдоні.
- На турнірах серії "Великого шолома" Стаховський далі 1/16 фіналу не проходив.
- У світовому рейтингу АТР найкраще місце у Сергія було у 2010 році - 31-а сходинка.