Олександр Долгополов обурився тим, що сталося на матчі російських тенісисток.

Колишній український тенісист Олександр Долгополов обурився тим, що суддя матчу кваліфікації турніру в американському Цинциннаті між росіянками Анастасією Потаповою і Анною Калінською попросив покинути глядацьку трибуну вболівальницю з українським прапором.

Своє рішення вони мотивували тим, що розмір прапора нібито перевищував максимально допустимі габарити.

"Ось як це працює. Ви оберігаєте і захищаєте їх, кажучи, що вони, безумовно, проти війни, а після цього їх ображає прапор країни, яку вони намагаються згвалтувати, вбити і знищити. Справді, багато хто з них, ймовірно, підтримують це. Відмінна робота.

Сподіваюся, вболівальники нададуть їм "теплий прийом" в матчах, що залишилися. Будь-який росіянин, якого ображає український прапор, повинен бути вдома, де він бачить тільки свій рідний прапор. Хороша спроба з вашою політикою розміру прапора Cincinnati Open. Треба було сказати це на початку, а не після.

Всіх, хто захоплювався моїм тенісом і планує відвідати турніри в США, прошу брати з собою український прапор на всі матчі за участю росіян і білорусів. І нехай ATP і WTA спробують повторити цей крок.

Наша країна тоне в крові і варварському насильстві, жоден росіянин не буде залякувати мовчазного глядача з українським прапором! Майте деяку повагу", - написав Долгополов в Твіттері.

Watching the communist @WTA at work was something…they made her leave for silently protesting the Russian Invasion. @CincyTennis@TheDolgopic.twitter.com/prUzMpLmyC — Trashy Tennis (@TrashyTennis) August 14, 2022

Раніше Долгополов розкритикував асоціацію тенісистів-професіоналів (АТР) і жіночу тенісну асоціацію (WTA), які, на його думку, стали на захист росіян і білорусів, яких не допустили до участі на Wimbledon-2022.

20 квітня організатори Wimbledon-2022 прийняли рішення не допускати спортсменів з Росії та Білорусі до змагань через повномасштабну війну, яку РФ розв'язала в Україні.

За місяць до старту турніру АТР і Міжнародна федерація тенісу (ITF) заявили, що через недопуск росіян і білорусів не нараховуватимуть очки учасникам Wimbledon-2022. Також до них приєдналася WTA.

Нагадаємо, Олександр Долгополов за свою кар'єру завоював три титули в одиночному розряді і один в парі. На турнірах "Великого шолома" українець доходив максимум до четвертого кола. У травні 2021 року Долгополов оголосив про завершення кар'єри після трирічної перерви.

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