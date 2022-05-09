Олександр Долгополов обурився цинізмом президента РФ.

Знаменитий український тенісист Олександр Долгополов відреагував на те, що президент РФ Володимир Путін поклав квіти біля стели Києва та Одеси в Москві під час параду.

Екс-перша ракетка України обурився цинізмом лідера країни-агресора.

"Хворий виродок, бомбить Київ, Одесу і продовжує покладати квіти до цих міст", - написав Долгополов у Твіттері.

Sick bastard, bombs Kyiv and Odessa and goes on to put flowers for those city’s🤮 pic.twitter.com/o0eMbegIkv — Alex Dolgopolov (@TheDolgo) May 9, 2022

Відзначимо, що Долгополов повернувся до Києва з-за кордону, щоб захищати рідну країну від російських загарбників.

Крім того, Олександр Долгополов активно воює на інформаційному фронті. Відомий спортсмен розповідає людям з усього світу про злочини російських окупантів і бореться за введення санкцій проти тенісистів країн-агресорів.

Олександр Долгополов: досягнення і завершення кар'єри