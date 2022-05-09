Знаменитий український тенісист Олександр Долгополов відреагував на те, що президент РФ Володимир Путін поклав квіти біля стели Києва та Одеси в Москві під час параду.
Екс-перша ракетка України обурився цинізмом лідера країни-агресора.
"Хворий виродок, бомбить Київ, Одесу і продовжує покладати квіти до цих міст", - написав Долгополов у Твіттері.
Sick bastard, bombs Kyiv and Odessa and goes on to put flowers for those city’s🤮 pic.twitter.com/o0eMbegIkv— Alex Dolgopolov (@TheDolgo) May 9, 2022
Відзначимо, що Долгополов повернувся до Києва з-за кордону, щоб захищати рідну країну від російських загарбників.
Крім того, Олександр Долгополов активно воює на інформаційному фронті. Відомий спортсмен розповідає людям з усього світу про злочини російських окупантів і бореться за введення санкцій проти тенісистів країн-агресорів.
Олександр Долгополов: досягнення і завершення кар'єри
- Олександр Долгополов довгий час був першою ракеткою України. А його найкращим результатом у світовому рейтингу є 13-е місце в 2012 році.
- В активі Долгополова - чотири перемоги на турнірах ATP (три - в одиночному розряді, одна - в парному). На турнірах Великого шолома його найкращим результатом став вихід до чвертьфіналу Australian Open в 2011 році.
- Свій останній матч на турнірах ATP Долгополов провів у 2018 році - у травні він програв Новаку Джоковичу на турнірі в Римі. Потім він переніс дві операції на кисті і пропустив весь сезон 2019 року. Наприкінці 2019-го йому також зробили операцію на нозі. Українець планував повернутися до виступів у 2020 році, але так і не провів жодного матчу.
- У травні 2021 року Долгополов оголосив про завершення кар'єри.