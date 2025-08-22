Як пишуть ЗМІ, затримки з будівництвом снігового курорту в пустельних горах Саудівської Аравії ставлять під загрозу проведення Азіатських зимових ігор 2029 року.

Саудівська Аравія, яка мала побудувати гірськолижний курорт у пустелі до Азіатських зимових ігор 2029 року, проводить внутрішні обговорення щодо пошуку альтернативних країн для проведення цього заходу. Про це з посиланням на обізнані джерела повідомила газета Financial Times.

Видання зазначило, що чиновники обговорили можливість звернення до Південної Кореї або Китаю з пропозицією перенести туди ігри 2029 року. А ігри в Саудівській Аравії провести ще через чотири роки.

Там, у рамках мегапроекту Neom, мали побудувати футуристичний гірськолижний комплекс Trojena вартістю 500 млрд доларів. Але він все ще перебуває на стадії будівництва і стикається з інженерними та логістичними перешкодами. Кілька осіб заявили газеті, що бюджет комплексу треба вчасно збільшувати.

Однак у Neom заявили, що розвиток мегапроєкту, включаючи комплекс Trojena, просувається "відповідно до поетапного плану, який наголошує на міжнародних стандартах, довгостроковій стійкості та результатах, що залишаться в спадщині. Робота над Trojena, цілорічним гірським курортом Neom, триває".

Як пише видання, саудівці придивляються до Південної Кореї та Китаю, оскільки обидві країни нещодавно приймали великі міжнародні змагання з зимових видів спорту і мають необхідні об'єкти. У Пекіні сказали газеті, що Китай підтримує Саудівську Аравію в проведенні цього видання Азіатських зимових ігор і не знають про складну ситуацію. У Міністерстві культури, спорту і туризму Південної Кореї також заявили, що "не брали участі в жодних обговореннях з урядом Саудівської Аравії" щодо ігор 2029 року.

Що відомо про плани побудувати курорт Trojena

Комплекс Trojena буде розташований на висоті 2600 м над рівнем моря поблизу кордону з Йорданією. Він позиціонується, як центр зимових видів спорту світового класу. Там розташують готелі, розважальні заклади, поля для гольфу та пішохідні стежки.

Курорт включатиме 30 км гірськолижних трас зі штучним снігом, які працюватимуть з грудня по березень. Снігопади в цьому регіоні рідкісні, тому гірськолижний курорт планував повністю покладатися на штучний сніг. Його будуть виробляти з води, що подається з Акабської затоки. Ця вода також буде наповнювати штучне озеро глибиною 140 м, яке забезпечить курорт усією необхідною водою. Однак будівництво головної опріснювальної установки проєкту ще не розпочалося, що робить термін 2029 року надзвичайно стислим. Керівництво Neom планувало почати наповнення озера вже в серпні 2025 року.

