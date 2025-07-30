Представники спортсменки детально пояснили причину.

Тіло двічі олімпійської чемпіонки і семиразової чемпіонки світу з біатлону Лаури Дальмаєр, яка трагічно загинула під час сходження в горах Каракорум у Пакистані, евакуювати не будуть.

Це пов'язано з високим ризиком для рятувальників - через нестабільну обстановку, погіршення погоди і каменепади, пише Welt. "Це було чітко виражене і задокументоване волевиявлення Лаури Дальмаєр - у такому випадку ніхто не повинен ризикувати життям заради її порятунку або евакуації тіла. Вона хотіла, щоб її останки залишилися в горах. Цього також хочуть її близькі, які просять поважати її останній вибір", - заявили її представники.

Загибель Лаури Дальмаєр - що відомо

Раніше УНІАН повідомляв, що загинула вона в період підйому на пік Лайла (6069 метрів) у пакистанському хребті Каракорум, унаслідок каменепаду на висоті 5700 м. На основі свідчень її напарниці та вертолітного обльоту, це сталося миттєво.

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"Ми прощаємося з дивовижною людиною. Лаура своєю щирою і прямолінійною натурою збагатила наше життя і життя багатьох інших. Вона показала нам, що варто боротися за свої мрії та цілі, залишаючись при цьому вірною собі", - заявило її сімейство.

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