'Ознак життя не виявлено': в Гімалаях зникла олімпійська чемпіонка

Лаура Дальмаєр зникла внаслідок гірського обвалу. Ймовірно, її закидало камінням.

У результаті гірського обвалу у Пакистані зникла 31‑річна двократна олімпійська чемпіонка з біатлону Лаура Дальмаєр, пишее Reuters.

За даними агентства, 28 липня Дальмаєр піднялась на Laila Peak (6 069 м) у гірському масиві Каракорум, коли її накрило камінням на висоті приблизно 5 700 м.

Її кріплення спрацювало з партнеркою Мариною Евою, яка негайно подала сигнал тривоги. Вона зуміла самотужки спуститися в базовий табір і вижити.

Відео дня

У пошуку задіяні гелікоптери та наземні рятувальні команди. Проте гелікоптери не змогли приземлитися через погані погодні умови та низьку видимість. Огляд з гелікоптера 29 липня не виявив ознак життя. ЗМІ пишуть, що Лаура отримала серйозні травми.

Пошукова операція припинилася ввечері 29 липня через темряву, але наступного дня відновилася за участю міжнародної альпіністської команди та місцевих гідів.

"Вона отримала щонайменше важкі травми. Ознак життя наразі не виявлено", — йдеться в пресрелізі на офіційних сторінках Дальмаєр у соцмережах.

Хто така Лаура Дальмаєр

Дальмаєр завершила спортивну кар'єру в 2019 році, маючи у своєму активі 2 золота Олімпійських ігор 2018 та 7 титулів чемпіонату світу

Після завершення біатлонної кар’єри вона стала гірським інструктором і брала участь у численних альпіністських експедиціях, включаючи успішне сходження на Great Trango Tower у липні цього року.

Вас також можуть зацікавити новини: