Українська біатлоністка Юлія Джима фінішував 8-ю у спринті.

Завершилися змагання 7-го дня зимових Олімпійських ігор-2022 у Пекіні.

У п'ятницю, 11 лютого, було розіграно сім комплектів медалей у семи видах спорту.

Збірна України продовжує залишатися без медалей на зимових Іграх у столиці Китаю. Україну в цей день представляли 12 спортсменів. "Синьо-жовті" виступали в гірськолижному спорті, біатлоні, лижних гонках, стрибках з трампліну, скелетоні, бобслеї, а також шорт-треку, в якому Україна дебютує на зимових Олімпіадах.

Серед усіх результатів цього дня слід виділити виступ української біатлоністки Юлії Джими, який фінішувала на 8-й позиції в жіночому спринті.

Також відзначимо виступ українців Калініченка і Марусяка, які пройшли кваліфікацію на великому трампліні і виступлять в основних змаганнях.

Кращий український скелетоніст Владислав Гераскевич у фінальному протоколі показав 18-й результат.

Олімпійські ігри 2022. Результати виступів українців, 11 лютого

Гірськолижний спорт. Супергігант. Жінки

Анастасія Шепіленко - 37 місце

Лижні гонки. Класичний стиль. 15 км. Чоловіки

Олексій Красовський - 77 місце

Руслан Перехода - 78 місце

Біатлон. Спринт. 7,5 км. жінки

Юлія Джима - 8 місце

Анастасія Меркушина - 24 місце

Ірина Петренко - 40 місце

Бобслей. Монобоб. Жінка. Офіційне тренування. 3-й заїзд

Лідія Гунько - 20 місце

Монобоб. Жінка. Офіційне тренування. 4-й заїзд

Лідія Гунько - 20 місце

Стрибки з трампліну. Великий трамплін. Чоловіки. Кваліфікаційний етап

Віталій Калініченко - 43 місце

Євген Марусяк - 49 місце

Антон Корчук - 56 місце

Шорт-трек . 500 м. Чоловіки. 3-й забіг

Олег Гандей - фінішував четвертим у своєму забігу і не вийшов до чвертьфіналу

Скелетон. Чоловіки. 3-й етап

Владислав Гераскевич - 18 місце

Скелетон. Чоловіки. 4-й етап

Владислав Гераскевич - 18 місце

Серед результатів цього ігрового дня варто відзначити світовий рекорд, який встановив шведський ковзаняр Нільс ван дер Пул. Спортсмен показав результат 12.30,74 на дистанції 10 000 метрів.

Також слід відзначити норвезьку біатлоністку Марте Олсбю Ройселанд, яка виграла спринт з рекордним відривом. Вона випередила з найбільшим відривом в історії зимових Олімпіад - 30,9 секунди.

Великим досягненням у своїй кар'єрі відзначився фінський лижник Іво Нісканен, що став олімпійським чемпіоном у гонці на 15 км класикою з роздільним стартом. Для нього це третє олімпійське золото в кар'єрі.

Олімпійські ігри 2022. Всі результати 11 лютого

Біатлон. Спринт. Жінки

Марте Олсбю-Ройселанд (Норвегія)

Ельвіра Еберг (Швеція)

Доротея Вірер (Італія)

Гірськолижний спорт. Супергігант. Жінки

Лара Гут-Бехрамі (Швейцарія)

Мірьям Пухнер (Австрія)

Мішель Гізін (Швейцарія)

Ковзанярський спорт. 10 000 м. Чоловіки

Нільс ван дер Пул (Швеція)

Патрік Руст (Нідерланди)

Давіде Джотто (Італія)

Лижна гонка. 15 км. Чоловіки

Іво Нісканен (Фінляндія)

Олександр Большунов (ОКР)

Йоханнес Клебо (Норвегія)

Сноуборд. Гоффпайп. Чоловіки

Аюму Хірано (Японія)

Скотті Джеймс (Австралія)

Ян Шеррер (Швейцарія)

Скелетон. Чоловіки

Крістофер Гротхер (Німеччина)

Аксель Юнгк (Німеччина)

Янь Венган (Китай)

Шорт-трек. 1000 м. Жінки

Сюзанне Шультінг (Нідерланди)

Минджон Чой (Корея)

Анне Десмет (Бельгія)

Лідером у загальному заліку є Німеччина (7 золотих, 4 срібних медалі). У топ-3 медальної таблиці Олімпіади також входять Норвегія (6-3-5) і Нідерланди (5-4-1).

Медальний залік після 7-го дня, 11 лютого

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