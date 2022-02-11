Нільс ван дер Пул виграв олімпійське золото на дистанції 10000 метрів.

Шведський ковзаняр Нільс ван дер Пул завоював золоту медаль на дистанції 10 000 метрів на зимових Олімпійських іграх 2022 року в Пекіні.

Спортсмен показав результат 12:30.74, що є новим світовим рекордом. Швед випередив нідерландця Патріка Руста і італійця Давіде Гьотто, які завоювали срібло і бронзу відповідно.

Скандинавський спортсмен побив власне ж досягнення на більш ніж дві секунди, яке було встановлено майже рік тому.

ОІ-2022. Ковзанярський спорт. 10000 м

Нільс ван дер Пул (Швеція) – 12:30.74 (світовий рекорд)

Патрік Руст (Нідерланди) – 12:44.59 (+13.85)

Давіде Гьотто (Італія) – 12:45.98 (+15.24)

Варто відзначити, що ван дер Пул завоював вже друге золото в Пекіні - раніше він тріумфував на дистанції 5000 м, встановивши при цьому олімпійський рекорд.

Нагадаємо, Нільс ван дер Пул напередодні виступив з жорсткою критикою на адресу керівництва збірної Нідерландів за те, що воно нібито проводить нечесні маніпуляції з олімпійським льодом і вступило в змову з організаторами Олімпіади-2022. Шведський спортсмен назвав дії нідерландців "корупцією і не чесною грою".

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