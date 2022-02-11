Шведський ковзаняр Нільс ван дер Пул завоював золоту медаль на дистанції 10 000 метрів на зимових Олімпійських іграх 2022 року в Пекіні.
Спортсмен показав результат 12:30.74, що є новим світовим рекордом. Швед випередив нідерландця Патріка Руста і італійця Давіде Гьотто, які завоювали срібло і бронзу відповідно.
Скандинавський спортсмен побив власне ж досягнення на більш ніж дві секунди, яке було встановлено майже рік тому.
ОІ-2022. Ковзанярський спорт. 10000 м
- Нільс ван дер Пул (Швеція) – 12:30.74 (світовий рекорд)
- Патрік Руст (Нідерланди) – 12:44.59 (+13.85)
- Давіде Гьотто (Італія) – 12:45.98 (+15.24)
Варто відзначити, що ван дер Пул завоював вже друге золото в Пекіні - раніше він тріумфував на дистанції 5000 м, встановивши при цьому олімпійський рекорд.
Нагадаємо, Нільс ван дер Пул напередодні виступив з жорсткою критикою на адресу керівництва збірної Нідерландів за те, що воно нібито проводить нечесні маніпуляції з олімпійським льодом і вступило в змову з організаторами Олімпіади-2022. Шведський спортсмен назвав дії нідерландців "корупцією і не чесною грою".
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