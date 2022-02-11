Шведський олімпійський чемпіон ван дер Пул звинуватив у корупції нідерландців на Олімпіаді-2022.

Шведський ковзаняр Нільс ван дер Пул виступив з жорсткою критикою на адресу керівництва збірної Нідерландів за те, що воно нібито проводить нечесні маніпуляції з олімпійським льодом і вступило в змову з організаторами Олімпіади-2022.

За основу звинувачень 25-річний олімпійський чемпіон Пекіна взяв статтю schaatsen.nl, в якій спортивний вчений Сандер ван Гінкел розповідає про те, як можна збільшити результати команди за допомогою певного складу льоду.

"Отримавши результати вимірювань, я сподіваюсь переконати Марка Мессера (відповідального за лід у Пекіні) та його людей у своїх ідеях. Таким чином, я сприяю можливим успіхам. Озвучуючи якісь речі, я наполягаю на коригуваннях, які йдуть нам на користь, з якими ми можемо домогтися більшого", - цитує уривок зі статті Гінкела Eurosport.

Ван дер Пул у свою чергу закликав Міжнародний олімпійський комітет (МОК) і Міжнародний союз ковзанярів (ISU) звернути на це увагу.

"Це далеко не чесна гра. Це не відповідає моїм уявленням про чесну гру. Олімпіада - про вище, сильніше, швидше. А це корупція. Це спроба змінити ігрове поле на свою користь, використовуючи неетичні та аморальні засоби.

Я не розумію, чому Королівський союз ковзанярів Нідерландів (KNSB) допустив це. Я не розумію, чому їм подобається, щоб світ знав про їхній намір. Дратує. Це найбільший скандал у нашому виді спорту...

Чотирирічна дискваліфікація KNSB, очевидно, неможлива, але я з нетерпінням чекаю наслідків для них від ISU і МОК. Це огидно", - заявив ван дер Пул.

Варто відзначити, що головний льодовар Марк Мессер всі звинувачення категорично заперечує. За національністю він канадець і з Нідерландами формально ніяк не пов'язаний.

Виступив і голова олімпійського комітету Нідерландів Моріс Хендрікс: він вважає, що його команда не має ніякого впливу на стан олімпійського льоду, а всі рішення приймають організатори ігор.

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