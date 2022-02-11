Перемогу в гонці здобула норвежка Марте Олсбю Ройселанд.

У п'ятницю, 11 лютого, на Олімпійських Іграх в Пекіні завершився жіночий біатлонний спринт.

Перемогу в гонці здобула норвежка Марте Олсбю Ройселанд. Вона пробігла дистанцію за 20 хвилин і 44 секунди, не допустивши жодного промаху. Друге місце посіла шведка Ельвіра Еберг. Він також точно стріляла, але відстала від Ройселанд на 30,9 секунди. Трійку кращих замкнула Доротея Вірер з Італії. З точною стрільбою вона відстала від переможниці на 37,2 секунди.

Кращою у складі збірної України стала Юлія Джима, яка до стрільби стоячи боролася за медаль, проте з одним промахом посіла лише 8 місце.

Анастасія Меркушина, для якої ця гонка була дебютною в Пекіні, з колом штрафу в пасиві зайняла 24 місце, а Ірина Петренко не закрила дві мішені і замкнула топ-40.

Результати гонки:

1. Марті Олсбю Ройселанд (0+0) 20:44,3

2. Ельвіра Карін Еберг (0+0) + 30,9

3. Доротея Вірер (0+0) +37,2

...

8. Юлія Джима (0+1) +1: 07,5

24. Анастасія Меркушина (1+0) +1: 47,3

40. Ірина Петренко (2+0) +2: 27,4

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