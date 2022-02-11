У п'ятницю, 11 лютого, на Олімпійських Іграх в Пекіні завершився жіночий біатлонний спринт.
Перемогу в гонці здобула норвежка Марте Олсбю Ройселанд. Вона пробігла дистанцію за 20 хвилин і 44 секунди, не допустивши жодного промаху. Друге місце посіла шведка Ельвіра Еберг. Він також точно стріляла, але відстала від Ройселанд на 30,9 секунди. Трійку кращих замкнула Доротея Вірер з Італії. З точною стрільбою вона відстала від переможниці на 37,2 секунди.
Кращою у складі збірної України стала Юлія Джима, яка до стрільби стоячи боролася за медаль, проте з одним промахом посіла лише 8 місце.
Анастасія Меркушина, для якої ця гонка була дебютною в Пекіні, з колом штрафу в пасиві зайняла 24 місце, а Ірина Петренко не закрила дві мішені і замкнула топ-40.
Результати гонки:
1. Марті Олсбю Ройселанд (0+0) 20:44,3
2. Ельвіра Карін Еберг (0+0) + 30,9
3. Доротея Вірер (0+0) +37,2
...
8. Юлія Джима (0+1) +1: 07,5
24. Анастасія Меркушина (1+0) +1: 47,3
40. Ірина Петренко (2+0) +2: 27,4
Олімпіада-2022: головне
- Українські біатлоністки непогано виступили в індивідуальній гонці. А ось біатлоністи не змогли порадувати.
- У змішаній естафеті Україна зайняла 13-ту позицію.
- Результати українців за 10 лютого тут.