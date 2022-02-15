Українці Абраменко і Окіпнюк пробилися у фінал Олімпіади в лижній акробатиці.

Завершилися змагання 11-го дня зимових Олімпійських ігор-2022 у Пекіні.

У вівторок, 15 лютого, було розіграно дев'ять комплектів медалей у семи видах спорту.

Україна як і раніше продовжує залишатися без медалей на ОІ-2022.

В одинадцятий день змагань на старт вийшли дев'ять представників України, які виступили в чотирьох видах спорту - біатлоні, лижному двоборстві, фігурному катанні та фрістайлі (лижна акробатика).

Головним досягненням наших в цей день став вихід у фінал Олімпіади у лижній акробатиці Олександра Абраменка і Олександра Окіпнюка.

Наша збірна з біатлону також виступила непогано і потрапила в топ-10 в чоловічій естафеті. У складі української команди естафету бігли: Богдан Цимбал, Артем Прима, Антон Дудченко і Дмитро Підручний. На чотирьох вони настріляли 4 штрафних кола, використовували 12 запасних патронів і зайняли 9 місце.

Олімпійські ігри 2022. Результати виступів українців, 15 лютого

Біатлон. Командні змагання. Естафета 4х7, 5 км. Чоловіки

Збірна України (Богдан Цимбал, Артем Прима, Антон Дудченко, Дмитро Підручний - 9 місце)

Лижне двоборство. Індивідуальна першість. Стрибки з трампліну. Чоловіки. Пробний етап

Дмитро Мазурчук - 34 місце

Лижне двоборство. Індивідуальна першість. Стрибки з трампліну. Чоловіки. Змагальний етап

Дмитро Мазурчук - 33 місце

Фігурне катання. Коротка програма. Жінки

Анастасія Шаботова - 30 місце

Лижне двоборство. Індивідуальна першість. Лижна гонка. Чоловіки. Змагальний етап

Дмитро Мазурчук - 32 місце

Фристайл. Лижна акробатика. Чоловіки. Кваліфікація

Олександр Абраменко - пройшов у фінал

Дмитро Котовський - не пройшов у фінал

Олександр Окіпнюк - пройшов у фінал

Серед інших результатів дня відзначимо перемогу норвезької збірної з біатлону в чоловічій естафеті. А також "срібло" збірної Франції, завдяки якому лідеру французів Кантену Фійон-Майє вдалося підкорити унікальний рекорд. Він став першим біатлоністом в історії, який виграв п'ять медалей в рамках однієї Олімпіади.

Також варто виділити тріумф Німеччини в змаганнях двійок бобслеїстів. Німецькі спортсмени зайняли весь п'єдестал пошани, а олімпійськими чемпіонами стали Франческо Фрідріх і Торстен Маргіс.

Олімпійські ігри 2022. Всі результати 15 лютого

Сноуборд. Жінки. Біг-ейр. Фінал

Анна Гассер (Австрія)

Зої Садовскі-Синнотт (Нова Зеландія)

Кокомо Мурасе (Японія)

Фристайл. Жінки. Слоупстайл. Фінал

Матильда Греммо (Швейцарія)

Ейлін Гу (Китай)

Келлі Сілдару (Естонія)

Гірськолижний спорт. Жінки. Швидкісний спуск

Корінне Зутер (Швейцарія)

Софія Годжа (Італія)

Надя Делаго (Італія)

Сноуборд. Чоловіки. Біг-ейр. Фінал

Су Імін (Китай)

Монс Ройсланд (Норвегія)

Максанс Парро (Канада)

Біатлон. Чоловіки. Естафета 4x7, 5 км

Норвегія

Франція

ОКР

Ковзанярський спорт. Жінки. Командна гонка переслідування. Фінал A

Канада

Японія

Нідерланди

Ковзанярський спорт. Чоловіки. Командна гонка переслідування. Фінал A

Норвегія

ОКР

США

Лижне двоборство. HS-140 + Гонка переслідування 10 км

Ерген Гробак (Норвегія)

Єнс Лурос Офтебру (Норвегія)

Ватабе Акіто (Японія)

Бобслей. Чоловіки. Двійка. 4-а спроба

Франческо Фрідріх / Торстен Маргіс (Німеччина)

Йоханнес Лохнер / Флоріан Бауер (Німеччина)

Крістоф Гафер / Маттіас Зоммер (Німеччина)

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