Олександр Абраменко / фото REUTERS

Завершилися змагання 11-го дня зимових Олімпійських ігор-2022 у Пекіні.

У вівторок, 15 лютого, було розіграно дев'ять комплектів медалей у семи видах спорту. 

Україна як і раніше продовжує залишатися без медалей на ОІ-2022.

В одинадцятий день змагань на старт вийшли дев'ять представників України, які виступили в чотирьох видах спорту - біатлоні, лижному двоборстві, фігурному катанні та фрістайлі (лижна акробатика).

Головним досягненням наших в цей день став вихід у фінал Олімпіади у лижній акробатиці Олександра Абраменка і Олександра Окіпнюка.

Олександр Окіпнюк / фото REUTERS

Наша збірна з біатлону також виступила непогано і потрапила в топ-10 в чоловічій естафеті. У складі української команди естафету бігли: Богдан Цимбал, Артем Прима, Антон Дудченко і Дмитро Підручний. На чотирьох вони настріляли 4 штрафних кола, використовували 12 запасних патронів і зайняли 9 місце.

Олімпійські ігри 2022. Результати виступів українців, 15 лютого

Біатлон. Командні змагання. Естафета 4х7, 5 км. Чоловіки

  • Збірна України (Богдан Цимбал, Артем Прима, Антон Дудченко, Дмитро Підручний - 9 місце)

Лижне двоборство. Індивідуальна першість. Стрибки з трампліну. Чоловіки. Пробний етап

  • Дмитро Мазурчук - 34 місце

Лижне двоборство. Індивідуальна першість. Стрибки з трампліну. Чоловіки. Змагальний етап

  • Дмитро Мазурчук - 33 місце

Фігурне катання. Коротка програма. Жінки

  • Анастасія Шаботова - 30 місце

Лижне двоборство. Індивідуальна першість. Лижна гонка. Чоловіки. Змагальний етап

  • Дмитро Мазурчук - 32 місце

Фристайл. Лижна акробатика. Чоловіки. Кваліфікація

  • Олександр Абраменко - пройшов у фінал
  • Дмитро Котовський - не пройшов у фінал
  • Олександр Окіпнюк - пройшов у фінал

Серед інших результатів дня відзначимо перемогу норвезької збірної з біатлону в чоловічій естафеті. А також "срібло" збірної Франції, завдяки якому лідеру французів Кантену Фійон-Майє вдалося підкорити унікальний рекорд. Він став першим біатлоністом в історії, який виграв п'ять медалей в рамках однієї Олімпіади. 

Кантен Фійон-Майє / фото REUTERS

Також варто виділити тріумф Німеччини в змаганнях двійок бобслеїстів. Німецькі спортсмени зайняли весь п'єдестал пошани, а олімпійськими чемпіонами стали Франческо Фрідріх і Торстен Маргіс.

Олімпійські ігри 2022. Всі результати 15 лютого

Сноуборд. Жінки. Біг-ейр. Фінал

  • Анна Гассер (Австрія)
  • Зої Садовскі-Синнотт (Нова Зеландія)
  • Кокомо Мурасе (Японія)

Фристайл. Жінки. Слоупстайл. Фінал

  • Матильда Греммо (Швейцарія)
  • Ейлін Гу (Китай)
  • Келлі Сілдару (Естонія)

Гірськолижний спорт. Жінки. Швидкісний спуск

  • Корінне Зутер (Швейцарія)
  • Софія Годжа (Італія)
  • Надя Делаго (Італія)

Сноуборд. Чоловіки. Біг-ейр. Фінал

  • Су Імін (Китай)
  • Монс Ройсланд (Норвегія)
  • Максанс Парро (Канада)

Біатлон. Чоловіки. Естафета 4x7, 5 км

  • Норвегія
  • Франція
  • ОКР

Ковзанярський спорт. Жінки. Командна гонка переслідування. Фінал A

  • Канада
  • Японія
  • Нідерланди

Ковзанярський спорт. Чоловіки. Командна гонка переслідування. Фінал A

  • Норвегія
  • ОКР
  • США

Лижне двоборство. HS-140 + Гонка переслідування 10 км

  • Ерген Гробак (Норвегія)
  • Єнс Лурос Офтебру (Норвегія)
  • Ватабе Акіто (Японія)

Бобслей. Чоловіки. Двійка. 4-а спроба

  • Франческо Фрідріх / Торстен Маргіс (Німеччина)
  • Йоханнес Лохнер / Флоріан Бауер (Німеччина)
  • Крістоф Гафер / Маттіас Зоммер (Німеччина)

Олімпіада-2022: головне

  • Зимові Олімпійські ігри в Пекіні проходять з 4-го по 20 лютого 2022 року.
  • Україну представляють 45 спортсменів у 12 дисциплінах.
  • На цих Олімпійських іграх бере участь 91 країна. Вперше на Іграх представлені Гаїті і Саудівська Аравія.
  • На минулій Олімпіаді в Пхенчхані у нас була тільки одна нагорода - "золото" в лижній акробатиці від Олександра Абраменка. У Пекіні збірна України медалей поки що не завоювала. Всього за роки незалежності Україна здобула на зимових Іграх вісім медалей: три золоті, одну срібну і чотири бронзові.