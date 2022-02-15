Завершилися змагання 11-го дня зимових Олімпійських ігор-2022 у Пекіні.
У вівторок, 15 лютого, було розіграно дев'ять комплектів медалей у семи видах спорту.
Україна як і раніше продовжує залишатися без медалей на ОІ-2022.
В одинадцятий день змагань на старт вийшли дев'ять представників України, які виступили в чотирьох видах спорту - біатлоні, лижному двоборстві, фігурному катанні та фрістайлі (лижна акробатика).
Головним досягненням наших в цей день став вихід у фінал Олімпіади у лижній акробатиці Олександра Абраменка і Олександра Окіпнюка.
Наша збірна з біатлону також виступила непогано і потрапила в топ-10 в чоловічій естафеті. У складі української команди естафету бігли: Богдан Цимбал, Артем Прима, Антон Дудченко і Дмитро Підручний. На чотирьох вони настріляли 4 штрафних кола, використовували 12 запасних патронів і зайняли 9 місце.
Олімпійські ігри 2022. Результати виступів українців, 15 лютого
Біатлон. Командні змагання. Естафета 4х7, 5 км. Чоловіки
- Збірна України (Богдан Цимбал, Артем Прима, Антон Дудченко, Дмитро Підручний - 9 місце)
Лижне двоборство. Індивідуальна першість. Стрибки з трампліну. Чоловіки. Пробний етап
- Дмитро Мазурчук - 34 місце
Лижне двоборство. Індивідуальна першість. Стрибки з трампліну. Чоловіки. Змагальний етап
- Дмитро Мазурчук - 33 місце
Фігурне катання. Коротка програма. Жінки
- Анастасія Шаботова - 30 місце
Лижне двоборство. Індивідуальна першість. Лижна гонка. Чоловіки. Змагальний етап
- Дмитро Мазурчук - 32 місце
Фристайл. Лижна акробатика. Чоловіки. Кваліфікація
- Олександр Абраменко - пройшов у фінал
- Дмитро Котовський - не пройшов у фінал
- Олександр Окіпнюк - пройшов у фінал
Серед інших результатів дня відзначимо перемогу норвезької збірної з біатлону в чоловічій естафеті. А також "срібло" збірної Франції, завдяки якому лідеру французів Кантену Фійон-Майє вдалося підкорити унікальний рекорд. Він став першим біатлоністом в історії, який виграв п'ять медалей в рамках однієї Олімпіади.
Також варто виділити тріумф Німеччини в змаганнях двійок бобслеїстів. Німецькі спортсмени зайняли весь п'єдестал пошани, а олімпійськими чемпіонами стали Франческо Фрідріх і Торстен Маргіс.
Олімпійські ігри 2022. Всі результати 15 лютого
Сноуборд. Жінки. Біг-ейр. Фінал
- Анна Гассер (Австрія)
- Зої Садовскі-Синнотт (Нова Зеландія)
- Кокомо Мурасе (Японія)
Фристайл. Жінки. Слоупстайл. Фінал
- Матильда Греммо (Швейцарія)
- Ейлін Гу (Китай)
- Келлі Сілдару (Естонія)
Гірськолижний спорт. Жінки. Швидкісний спуск
- Корінне Зутер (Швейцарія)
- Софія Годжа (Італія)
- Надя Делаго (Італія)
Сноуборд. Чоловіки. Біг-ейр. Фінал
- Су Імін (Китай)
- Монс Ройсланд (Норвегія)
- Максанс Парро (Канада)
Біатлон. Чоловіки. Естафета 4x7, 5 км
- Норвегія
- Франція
- ОКР
Ковзанярський спорт. Жінки. Командна гонка переслідування. Фінал A
- Канада
- Японія
- Нідерланди
Ковзанярський спорт. Чоловіки. Командна гонка переслідування. Фінал A
- Норвегія
- ОКР
- США
Лижне двоборство. HS-140 + Гонка переслідування 10 км
- Ерген Гробак (Норвегія)
- Єнс Лурос Офтебру (Норвегія)
- Ватабе Акіто (Японія)
Бобслей. Чоловіки. Двійка. 4-а спроба
- Франческо Фрідріх / Торстен Маргіс (Німеччина)
- Йоханнес Лохнер / Флоріан Бауер (Німеччина)
- Крістоф Гафер / Маттіас Зоммер (Німеччина)
Олімпіада-2022: головне
- Зимові Олімпійські ігри в Пекіні проходять з 4-го по 20 лютого 2022 року.
- Україну представляють 45 спортсменів у 12 дисциплінах.
- На цих Олімпійських іграх бере участь 91 країна. Вперше на Іграх представлені Гаїті і Саудівська Аравія.
- На минулій Олімпіаді в Пхенчхані у нас була тільки одна нагорода - "золото" в лижній акробатиці від Олександра Абраменка. У Пекіні збірна України медалей поки що не завоювала. Всього за роки незалежності Україна здобула на зимових Іграх вісім медалей: три золоті, одну срібну і чотири бронзові.