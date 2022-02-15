Кантен Фійон-Майє також може стати єдиним на планеті спортсменом з шістьма медалями однієї Олімпіади.

Французькому спортсмену Кантену Фійон-Майє підкорилося неймовірне досягнення в світовому біатлоні.

У вівторок, 15 лютого, на біатлонному стадіоні в китайському Чжанцзякоу в рамках зимових Олімпійських ігор-2022 відбулася чоловіча естафета. Французька команда стала срібним призером цієї гонки, а 29-річний Фійон-Майє завоював свою п'яту медаль на ОІ-2022 в Пекіні.

Це перший випадок в історії проведення ігор, коли одному біатлоністу вдалося піднятися на п'єдестал п'ять разів в рамках однієї Олімпіади.

Відзначимо, що на Олімпіаді-2022 в Китаї французький спортсмен виграв "золото" в індивідуальній гонці і гонці переслідування, а також завоював "срібло" в спринті і в двох естафетах – змішаній і чоловічій. Також варто відзначити, що чоловіча збірна Франції з біатлону зійшла на подіум командою вперше з 2006 року.

Додамо, що раніше в історії у чоловіків по п'ять медалей на одній Олімпіаді тричі брали ковзанярі: американець Ерік Хайден, фінн Клас Тунберг, норвежець Руальд Ларсен. У жінок в Кореї-2018 відзначилася норвезька лижниця Маріт Бьорген.

У суботу, 18 лютого, Кантен Фійон-Майе візьме участь у мас-старті на ОІ-2022 і якщо французу вдасться завоювати ще одну медаль, то він стане єдиним на планеті олімпійцем з шістьма медалями серед представників усіх видів спорту.

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