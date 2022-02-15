Українці знову без медалі в біатлоні.

У вівторок, 15 лютого, на біатлонному стадіоні в китайському Чжанцзякоу в рамках зимових Олімпійських ігор-2022 відбулася чоловіча естафета.

Гонка завершилася перемогою Норвегії, Франція завоювала срібло, а ОКР дісталася бронза. Розв'язка вийшла досить драматичною: перед останньою стрільбою впевнено лідирував Едуард Латіпов, але заробив два кола штрафу і в підсумку пропустив вперед норвежця Крістіансена і француза Фійона Майє.

Збірну України представляли Богдан Цимбал, Артем Прима, Антон Дудченко і Дмитро Підручний. На чотирьох вони настріляли 4 штрафних кола, використовували 12 запасних патронів і зайняли 9 місце.

Результати гонки:

1. Норвегія (1+7) 1:19:50,2

2. Франція (0+9) +27,4

3. ОКР (2+6) + 45,3

4. Німеччина (1+9) +1: 04,3

5. Швеція (1+13) +1: 49,4

6. Канада (2+9) +1: 56,3

...

9. Україна (4+12) +3: 41,3

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