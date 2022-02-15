Дмитро Підручний / фото REUTERS

У вівторок, 15 лютого, на біатлонному стадіоні в китайському Чжанцзякоу в рамках зимових Олімпійських ігор-2022 відбулася чоловіча естафета.

Гонка завершилася перемогою Норвегії, Франція завоювала срібло, а ОКР дісталася бронза. Розв'язка вийшла досить драматичною: перед останньою стрільбою впевнено лідирував Едуард Латіпов, але заробив два кола штрафу і в підсумку пропустив вперед норвежця Крістіансена і француза Фійона Майє.

Збірну України представляли Богдан Цимбал, Артем Прима, Антон Дудченко і Дмитро Підручний. На чотирьох вони настріляли 4 штрафних кола, використовували 12 запасних патронів і зайняли 9 місце.

Результати гонки:

1. Норвегія (1+7) 1:19:50,2

2. Франція (0+9) +27,4

3. ОКР (2+6) + 45,3

4. Німеччина (1+9) +1: 04,3

5. Швеція (1+13) +1: 49,4

6. Канада (2+9) +1: 56,3

...

9. Україна (4+12) +3: 41,3

Олімпіада-2022: головне

  • Зимові Олімпійські ігри в Пекіні проходять з 4-го по 20 лютого 2022 року.
  • Україну представляють 45 спортсменів у 12 дисциплінах.
  • Поточний медальний залік за цим посиланням.
  • На цих Олімпійських іграх бере участь 91 країна. Вперше на Іграх представлені Гаїті і Саудівська Аравія.
  • На минулій Олімпіаді в Пхенчхані у нас була тільки одна нагорода - "золото" в лижній акробатиці від Олександра Абраменка. У Пекіні збірна України медалей поки що не завоювала. Всього за роки незалежності Україна здобула на зимових Іграх вісім медалей: три золоті, одну срібну і чотири бронзові.