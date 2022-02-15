Ще один українець Дмитро Котовський не зміг подолати кваліфікацію.

У вівторок, 15 лютого, на зимових Олімпійських іграх-2022 в Пекіні відбулася кваліфікація з лижної акробатики у чоловіків.

Україну в цьому виді спорту представляли троє спортсменів: Дмитро Котовський, Олександр Абраменко та Олександр Окіпнюк.

За результатами кваліфікації до фіналу Олімпіади пробилися двоє українців: Олександр Абраменко і Олександр Окіпнюк.

Олімпійський чемпіон Пхенчхана-2018 Олександр Абраменко вже в першому стрибку показав високий результат 120.36. З 5-м результатом Абраменко потрапив в топ-6 і отримав місце у фіналі.

Дмитро Котовський і Олександр Окіплюк фінішували на 22-й і 24-й сходинці в першій кваліфікації.

У другому раунді Окіпнюк показав результат 125.00 і посів перше місце в списку кращих. Котовський пройти у фінал не зумів - він розташувався на дев'ятій сходинці (114.03).

Нагадаємо, фінал у цій дисципліні відбудеться в середу, 16 лютого.

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