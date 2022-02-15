У вівторок, 15 лютого, на зимових Олімпійських іграх-2022 в Пекіні відбулася кваліфікація з лижної акробатики у чоловіків.
Україну в цьому виді спорту представляли троє спортсменів: Дмитро Котовський, Олександр Абраменко та Олександр Окіпнюк.
За результатами кваліфікації до фіналу Олімпіади пробилися двоє українців: Олександр Абраменко і Олександр Окіпнюк.
Олімпійський чемпіон Пхенчхана-2018 Олександр Абраменко вже в першому стрибку показав високий результат 120.36. З 5-м результатом Абраменко потрапив в топ-6 і отримав місце у фіналі.
Дмитро Котовський і Олександр Окіплюк фінішували на 22-й і 24-й сходинці в першій кваліфікації.
У другому раунді Окіпнюк показав результат 125.00 і посів перше місце в списку кращих. Котовський пройти у фінал не зумів - він розташувався на дев'ятій сходинці (114.03).
Нагадаємо, фінал у цій дисципліні відбудеться в середу, 16 лютого.
Олімпіада-2022: головне
- Зимові Олімпійські ігри в Пекіні проходять з 4-го по 20 лютого 2022 року.
- Україну представляють 45 спортсменів у 12 дисциплінах.
- Поточний медальний залік за цим посиланням.
- На цих Олімпійських іграх бере участь 91 країна. Вперше на Іграх представлені Гаїті і Саудівська Аравія.
- На минулій Олімпіаді в Пхенчхані у нас була тільки одна нагорода - "золото" в лижній акробатиці від Олександра Абраменка. У Пекіні збірна України медалей поки що не завоювала. Всього за роки незалежності Україна здобула на зимових Іграх вісім медалей: три золоті, одну срібну і чотири бронзові.