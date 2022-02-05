У суботу, 5 лютого, були розіграні перші комплекти нагород на зимових Олімпійських іграх-2022 в Пекіні.
Всього в цей день було розіграно шість комплектів медалей в шести видах спорту.
Першою олімпійською чемпіонкою Ігор 2022 року в Пекіні стала норвезька лижниця Тереза Йохауг. Вона виграла скіатлон на 15 км. Це не єдине "золото" норвежців в перший день. Біатлоністам цієї країни вдалося виграти змішану естафету. Вони випередили в гонці Францію і ОКР.
Відзначимо також виступ Ірен Схаутен з Нідерландів, яка стала олімпійською чемпіонкою з ковзанярського спорту на дистанції 3000 метрів.
Схаутен фінішувала з результатом - 3 хвилини 56,93 секунди, що є новим олімпійським рекордом.
Також в перший день змагань "золото" завоювали: Урса Богатай зі Словенії в стрибках з трампліну, швед Вальтер Валльберг в могулі і збірна Китаю, яка виграла змішану естафету в шорт-треку.
На превеликий жаль, нашим спортсменам поки не вдалося завоювати жодної нагороди. Виступ українських біатлоністів не виправдали очікувань, вони фінішували у змішаній естафеті лише 13-ми.
Також невдало виступили представники України і в санному спорті Антон Дукач і Андрій Мандзій.
У першій спробі Мандзій не зміг втриматися на санях, впавши в кінці дистанції. Фінішував спортсмен окремо від саней. Інший українець Антон Дукач виступив краще, але під час своєї спроби перекинувся на санях, але зміг втриматися. Обидва спортсмени знаходяться за межами топ-15.
Читайте такожУкраїнські фігуристи російською мовою говорили з кореспондентами РФОлімпійські ігри. Пекін. Результати дня, 5 лютого
Лижні гонки. Скіатлон, жінки
- Тереза Йохауг (Норвегія)
- Наталія Непряєва (ОКР)
- Тереза Штадлобер (Австрія)
Ковзанярський спорт. 3000 м, жінки
- Ірен Схаутен (Нідерланди)
- Франческа Лоллобріджида (Італія)
- Ізабель Вайдеманн (Канада)
Біатлон. Змішана естафета
- Норвегія
- Франція
- ОКР
Стрибки з трампліну. Нормальний трамплін, жінки
- Урса Богатай (Словенія)
- Катаріна Альтхаус (Німеччина)
- Ніка Крижнар (Словенія)
Фрістайл. Могул, чоловіки
- Вальтер Валльберг (Швеція)
- Мікаел Кінгсбері (Канада)
- Ікума Хіросіма (Японія)
Шорт-трек. Змішана естафета
- Китай
- Італія
- Угорщина
Медальний залік після першого дня, 5 лютого
Читайте такожРосійські журналісти провокували українських спортсменів у Пекіні (відео)Олімпіада-2022: що потрібно знати
- Одну з країн МОК відсторонив від змагань.
- Буде розіграно 109 комплектів медалей у 15 видах спорту. На цих іграх вперше будуть розігруватися медалі в жіночому слоуп-стайлі (фрістайл), чоловічому і жіночому біг-ейрі (сноуборд), змішаній естафеті в шорт-треку і жіночих одиночних заїздах в бобслеї.
- Україна представлять 45 спортсменів у 12 дисциплінах.
Україна на зимових Олімпійських іграх: головне
- Всього за роки незалежності Україна здобула на зимових Іграх 8 медалей: 3 золоті, 1 срібну та 4 бронзові.
- У 2002 і 2010 роках збірна поверталася зі змагань без нагород.
- На минулій Олімпіаді у нас була тільки одна нагорода - "золото" в лижній акробатиці від Олександра Абраменка.