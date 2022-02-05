Український саночник Антон Дукач / фото REUTERS

У суботу, 5 лютого, були розіграні перші комплекти нагород на зимових Олімпійських іграх-2022 в Пекіні.

Всього в цей день було розіграно шість комплектів медалей в шести видах спорту. 

Першою олімпійською чемпіонкою Ігор 2022 року в Пекіні стала норвезька лижниця Тереза Йохауг. Вона виграла скіатлон на 15 км. Це не єдине "золото" норвежців в перший день. Біатлоністам цієї країни вдалося виграти змішану естафету. Вони випередили в гонці Францію і ОКР. 

Відзначимо також виступ Ірен Схаутен з Нідерландів, яка стала олімпійською чемпіонкою з ковзанярського спорту на дистанції 3000 метрів.

Ірен Схаутен / Фото REUTERS

Схаутен фінішувала з результатом - 3 хвилини 56,93 секунди, що є новим олімпійським рекордом.

Також в перший день змагань "золото" завоювали: Урса Богатай зі Словенії в стрибках з трампліну, швед Вальтер Валльберг в могулі і збірна Китаю, яка виграла змішану естафету в шорт-треку.

На превеликий жаль, нашим спортсменам поки не вдалося завоювати жодної нагороди. Виступ українських біатлоністів не виправдали очікувань, вони фінішували у змішаній естафеті лише 13-ми.

Також невдало виступили представники України і в санному спорті Антон Дукач і Андрій Мандзій.

Андрій Мандзій / фото REUTERS

У першій спробі Мандзій не зміг втриматися на санях, впавши в кінці дистанції. Фінішував спортсмен окремо від саней. Інший українець Антон Дукач виступив краще, але під час своєї спроби перекинувся на санях, але зміг втриматися. Обидва спортсмени знаходяться за межами топ-15.

Читайте такожУкраїнські фігуристи російською мовою говорили з кореспондентами РФОлімпійські ігри. Пекін. Результати дня, 5 лютого

Лижні гонки. Скіатлон, жінки

  • Тереза Йохауг (Норвегія)
  • Наталія Непряєва (ОКР)
  • Тереза Штадлобер (Австрія)

Ковзанярський спорт. 3000 м, жінки

  • Ірен Схаутен (Нідерланди)
  • Франческа Лоллобріджида (Італія)
  • Ізабель Вайдеманн (Канада)

Біатлон. Змішана естафета

  • Норвегія
  • Франція
  • ОКР

Стрибки з трампліну. Нормальний трамплін, жінки

  • Урса Богатай (Словенія)
  • Катаріна Альтхаус (Німеччина)
  • Ніка Крижнар (Словенія)

Фрістайл. Могул, чоловіки

  • Вальтер Валльберг (Швеція)
  • Мікаел Кінгсбері (Канада)
  • Ікума Хіросіма (Японія)

Шорт-трек. Змішана естафета

  • Китай
  • Італія
  • Угорщина

Медальний залік після першого дня, 5 лютого

olympics.com

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Україна на зимових Олімпійських іграх: головне

  • Всього за роки незалежності Україна здобула на зимових Іграх 8 медалей: 3 золоті, 1 срібну та 4 бронзові.
  • У 2002 і 2010 роках збірна поверталася зі змагань без нагород.
  • На минулій Олімпіаді у нас була тільки одна нагорода - "золото" в лижній акробатиці від Олександра Абраменка. 