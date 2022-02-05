Українські спортсмени поки не завоювали жодної медалі.

У суботу, 5 лютого, були розіграні перші комплекти нагород на зимових Олімпійських іграх-2022 в Пекіні.

Всього в цей день було розіграно шість комплектів медалей в шести видах спорту.

Першою олімпійською чемпіонкою Ігор 2022 року в Пекіні стала норвезька лижниця Тереза Йохауг. Вона виграла скіатлон на 15 км. Це не єдине "золото" норвежців в перший день. Біатлоністам цієї країни вдалося виграти змішану естафету. Вони випередили в гонці Францію і ОКР.

Відзначимо також виступ Ірен Схаутен з Нідерландів, яка стала олімпійською чемпіонкою з ковзанярського спорту на дистанції 3000 метрів.

Схаутен фінішувала з результатом - 3 хвилини 56,93 секунди, що є новим олімпійським рекордом.

Також в перший день змагань "золото" завоювали: Урса Богатай зі Словенії в стрибках з трампліну, швед Вальтер Валльберг в могулі і збірна Китаю, яка виграла змішану естафету в шорт-треку.

На превеликий жаль, нашим спортсменам поки не вдалося завоювати жодної нагороди. Виступ українських біатлоністів не виправдали очікувань, вони фінішували у змішаній естафеті лише 13-ми.

Також невдало виступили представники України і в санному спорті Антон Дукач і Андрій Мандзій.

У першій спробі Мандзій не зміг втриматися на санях, впавши в кінці дистанції. Фінішував спортсмен окремо від саней. Інший українець Антон Дукач виступив краще, але під час своєї спроби перекинувся на санях, але зміг втриматися. Обидва спортсмени знаходяться за межами топ-15.

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Лижні гонки. Скіатлон, жінки

Тереза Йохауг (Норвегія)

Наталія Непряєва (ОКР)

Тереза Штадлобер (Австрія)

Ковзанярський спорт. 3000 м, жінки

Ірен Схаутен (Нідерланди)

Франческа Лоллобріджида (Італія)

Ізабель Вайдеманн (Канада)

Біатлон. Змішана естафета

Норвегія

Франція

ОКР

Стрибки з трампліну. Нормальний трамплін, жінки

Урса Богатай (Словенія)

Катаріна Альтхаус (Німеччина)

Ніка Крижнар (Словенія)

Фрістайл. Могул, чоловіки

Вальтер Валльберг (Швеція)

Мікаел Кінгсбері (Канада)

Ікума Хіросіма (Японія)

Шорт-трек. Змішана естафета

Китай

Італія

Угорщина

Медальний залік після першого дня, 5 лютого

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Одну з країн МОК відсторонив від змагань.

Буде розіграно 109 комплектів медалей у 15 видах спорту. На цих іграх вперше будуть розігруватися медалі в жіночому слоуп-стайлі (фрістайл), чоловічому і жіночому біг-ейрі (сноуборд), змішаній естафеті в шорт-треку і жіночих одиночних заїздах в бобслеї.

Україна представлять 45 спортсменів у 12 дисциплінах.

Україна на зимових Олімпійських іграх: головне