Для легендарної норвежки це перше олімпійське золото в кар'єрі.

У суботу, 5 лютого, на зимових Олімпійських іграх-2022 в Пекіні був розіграний перший комплект медалей.

Першою олімпійською чемпіонкою Ігор 2022 року в Пекіні стала норвезька лижниця Тереза Йохауг. Вона виграла скіатлон на 15 км. Для легендарної 33-річної норвежки це перше олімпійське золото в кар'єрі.

Срібло завоювала Наталія Непряєва з Олімпійського комітету Росії, бронза – у австрійки Терези Штадлобер.

Україну в цій гонці представляли чотири спортсменки. Марина Анцибор фінішувала 56-ю, Вікторія Олех - 60-ю, Юлія Кроль - 62-ю, а Дарина Рубльова стала круговою.

Читайте такожОлімпіада-2022: як виступили українці у перший день змаганьТакож сьогодні, 5 лютого, на Іграх-2022 будуть розіграні ще п'ять комплектів медалей.

Олімпіада-2022: що потрібно знати

Одну з країн МОК відсторонив від змагань.

Буде розіграно 109 комплектів медалей у 15 видах спорту. На цих іграх вперше будуть розігруватися медалі в жіночому слоуп-стайлі (фрістайл), чоловічому і жіночому біг-ейрі (сноуборд), змішаній естафеті в шорт-треку і жіночих одиночних заїздах в бобслеї.

Україну представлять 45 спортсменів у 12 дисциплінах.

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