У суботу, 5 лютого, на зимових Олімпійських іграх-2022 в Пекіні був розіграний перший комплект медалей.
Першою олімпійською чемпіонкою Ігор 2022 року в Пекіні стала норвезька лижниця Тереза Йохауг. Вона виграла скіатлон на 15 км. Для легендарної 33-річної норвежки це перше олімпійське золото в кар'єрі.
Срібло завоювала Наталія Непряєва з Олімпійського комітету Росії, бронза – у австрійки Терези Штадлобер.
Україну в цій гонці представляли чотири спортсменки. Марина Анцибор фінішувала 56-ю, Вікторія Олех - 60-ю, Юлія Кроль - 62-ю, а Дарина Рубльова стала круговою.
Читайте такожОлімпіада-2022: як виступили українці у перший день змаганьТакож сьогодні, 5 лютого, на Іграх-2022 будуть розіграні ще п'ять комплектів медалей.
Олімпіада-2022: що потрібно знати
- Одну з країн МОК відсторонив від змагань.
- Буде розіграно 109 комплектів медалей у 15 видах спорту. На цих іграх вперше будуть розігруватися медалі в жіночому слоуп-стайлі (фрістайл), чоловічому і жіночому біг-ейрі (сноуборд), змішаній естафеті в шорт-треку і жіночих одиночних заїздах в бобслеї.
- Україну представлять 45 спортсменів у 12 дисциплінах.
Україна на Зимових Олімпійських іграх: головне
- Всього за роки незалежності Україна здобула на зимових Іграх 8 медалей: 3 золоті, 1 срібну та 4 бронзові.
- У 2002 і 2010 роках збірна поверталася зі змагань без нагород.
- На минулій Олімпіаді у нас була тільки одна нагорода - "золото" в лижній акробатиці від Олександра Абраменка.