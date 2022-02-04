Олімпіада в Китаї офіційно стартувала.

4 лютого в Пекіні пройшла урочиста церемонія відкриття зимових Олімпійських ігор.

Церемонія пройшла на "Національному стадіоні", який також має назву "Пташине гніздо".

В рамках заходу організатори підготували колоритне шоу.

Також відбувся парад країн-учасниць Ігор (на арену вийшла 91 збірна). А в кінці за традицією було піднято олімпійський прапор і запалено вогонь Олімпіади.

Президент Китаю Сі Цзіньпін оголосив, що Ігри в Пекіні офіційно відкрито.

Повне відео церемонії відкриття

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Буде розіграно 109 комплектів медалей в 15 видах спорту. На цих Іграх вперше будуть розігруватися медалі в жіночому слоуп-стайлі (фрістайл), чоловічому і жіночому біг-ейрі (сноуборд), змішаній естафеті в шорт-треку і жіночих одиночних заїздах в бобслеї.

Україну представлять 45 спортсменів у 12 дисциплінах.

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