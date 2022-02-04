4 лютого в Пекіні пройшла урочиста церемонія відкриття зимових Олімпійських ігор.
Церемонія пройшла на "Національному стадіоні", який також має назву "Пташине гніздо".
В рамках заходу організатори підготували колоритне шоу.
Також відбувся парад країн-учасниць Ігор (на арену вийшла 91 збірна). А в кінці за традицією було піднято олімпійський прапор і запалено вогонь Олімпіади.
Президент Китаю Сі Цзіньпін оголосив, що Ігри в Пекіні офіційно відкрито.
Повне відео церемонії відкриття
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Олімпіада-2022: що потрібно знати
- Одну з країн МОК відсторонив від змагань.
- Буде розіграно 109 комплектів медалей в 15 видах спорту. На цих Іграх вперше будуть розігруватися медалі в жіночому слоуп-стайлі (фрістайл), чоловічому і жіночому біг-ейрі (сноуборд), змішаній естафеті в шорт-треку і жіночих одиночних заїздах в бобслеї.
Україну представлять 45 спортсменів у 12 дисциплінах.
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Україна на зимових Олімпійських іграх: головне
- Всього за роки незалежності Україна здобула на зимових Іграх 8 медалей: 3 золоті, 1 срібну та 4 бронзові.
- У 2002 і 2010 роках збірна поверталася зі змагань без нагород.
- На минулій Олімпіаді у нас була тільки одна нагорода - "золото" в лижній акробатиці від Олександра Абраменка.