У суботу, 5 лютого, на біатлонному стадіоні в китайському Чжанцзякоу в рамках зимових Олімпійських ігор-2022 відбулася змішана естафета.
Перемогу в змішаній естафеті здобула команда Норвегії. "Срібло" здобула Франція, а "бронза" дісталася ОКР.
Українська збірна в дебютній гонці Олімпіади-2022 виступила наступною четвіркою: Валентина Семеренко, Юлія Джима, Артем Прима і Дмитро Підручний.
На першій передачі естафети Україна була останньою і програвала три з половиною хвилини лідерам. Потім зусиллями Джими, Прими і Підручного наша команда уникла абсолютного провалу і не стала круговою, проте 13-ту підсумкову позицію можна розцінювати не інакше, як провал.
Результати гонки:
1. Норвегія (3+13) 1:06:45,6
2. Франція (3+11) + 0,9
3. ОКР (1+13) +1,5
4. Швеція (0+1+3) +41,0
5. Німеччина (2+18) +1:05,5
6. Білорусь (2+14) +1:14,6
...
13. Україна (4+15) +3: 36,1
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