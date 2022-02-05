Першою до фінішу прийшла норвезька команда / фото REUTERS

У суботу, 5 лютого, на біатлонному стадіоні в китайському Чжанцзякоу в рамках зимових Олімпійських ігор-2022 відбулася змішана естафета.

Перемогу в змішаній естафеті здобула команда Норвегії. "Срібло" здобула Франція, а "бронза" дісталася ОКР.

Українська збірна в дебютній гонці Олімпіади-2022 виступила наступною четвіркою: Валентина Семеренко, Юлія Джима, Артем Прима і Дмитро Підручний. 

На першій передачі естафети Україна була останньою і програвала три з половиною хвилини лідерам. Потім зусиллями Джими, Прими і Підручного наша команда уникла абсолютного провалу і не стала круговою, проте 13-ту підсумкову позицію можна розцінювати не інакше, як провал.

Результати гонки:

1.  Норвегія (3+13) 1:06:45,6

2.  Франція (3+11) + 0,9

3.  ОКР (1+13) +1,5

4.  Швеція (0+1+3) +41,0

5.  Німеччина (2+18) +1:05,5

6.  Білорусь (2+14) +1:14,6

...

13.  Україна (4+15) +3: 36,1

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  • Одну з країн МОК відсторонив від змагань.
  • Буде розіграно 109 комплектів медалей у 15 видах спорту. На цих іграх вперше будуть розігруватися медалі в жіночому слоуп-стайлі( Фрістайл), чоловічому і жіночому біг-ейрі (сноуборд), змішаній естафеті в шорт-треку і жіночих одиночних заїздах в бобслеї.
  • Україну представлять 45 спортсменів у 12 дисциплінах.

Україна на зимових Олімпійських іграх: головне

  • Всього за роки незалежності Україна здобула на зимових Іграх 8 медалей: 3 золоті, 1 срібну та 4 бронзові.
  • У 2002 і 2010 роках збірна поверталася зі змагань без нагород.
  • На минулій Олімпіаді у нас була тільки одна нагорода - "золото" в лижній акробатиці від Олександра Абраменка. 