На фініші українська команда стала лише 13-ю.

У суботу, 5 лютого, на біатлонному стадіоні в китайському Чжанцзякоу в рамках зимових Олімпійських ігор-2022 відбулася змішана естафета.

Перемогу в змішаній естафеті здобула команда Норвегії. "Срібло" здобула Франція, а "бронза" дісталася ОКР.

Українська збірна в дебютній гонці Олімпіади-2022 виступила наступною четвіркою: Валентина Семеренко, Юлія Джима, Артем Прима і Дмитро Підручний.

На першій передачі естафети Україна була останньою і програвала три з половиною хвилини лідерам. Потім зусиллями Джими, Прими і Підручного наша команда уникла абсолютного провалу і не стала круговою, проте 13-ту підсумкову позицію можна розцінювати не інакше, як провал.

Результати гонки:

1. Норвегія (3+13) 1:06:45,6

2. Франція (3+11) + 0,9

3. ОКР (1+13) +1,5

4. Швеція (0+1+3) +41,0

5. Німеччина (2+18) +1:05,5

6. Білорусь (2+14) +1:14,6

...

13. Україна (4+15) +3: 36,1

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Одну з країн МОК відсторонив від змагань.

Буде розіграно 109 комплектів медалей у 15 видах спорту. На цих іграх вперше будуть розігруватися медалі в жіночому слоуп-стайлі( Фрістайл), чоловічому і жіночому біг-ейрі (сноуборд), змішаній естафеті в шорт-треку і жіночих одиночних заїздах в бобслеї.

Україну представлять 45 спортсменів у 12 дисциплінах.

Україна на зимових Олімпійських іграх: головне