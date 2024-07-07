Президент подякував спортсменці за те, що вона показала світу справжню українську волю до перемоги.

Президент Володимир Зеленський привітав легкоатлетку Ярославу Магучіх з досягненням світового рекорду у стрибках у висоту.

"Вітаємо видатну українську легкоатлетку Ярославу Магучіх та її команду зі встановленням нового світового рекорду зі стрибків у висоту: 2,10 метра!", - написав президент у Телеграм-каналі.

Зеленський зазначив, що Ярослава побила попередній рекорд, який протримався 37 років, і продемонструвала всьому світу справжню українську волю до перемоги.

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"Дякуємо тобі, Ярославо, за те, що так високо підняла український прапор і здобула цю перемогу для нашої країни та народу. Кожна така перемога є неймовірно важливою для нашої сили та єдності", - написав Зеленський.

Встановлення світового рекорду Ярославою Магучіх

Сьогодні Ярослава Магучіх встановила новий світовий рекорд у жіночих стрибках у висоту. Це відбулося під час виступу на етапі Діамантової ліги в Парижі. Магучіх з першої спроби взяла висоту у 2,10 м. Відтак, українка побила рекорд Стефки Костадінової у 2,09 м, встановлений у 1987 році.

Тепер українка перша у списку легкоатлеток за стрибками у висоту. За нею Стефка Костадінова із результатом 2,09 м (1987 рік), Кайса Берквіст із результатом 2,08 м (2006 рік) та Бланка Влашич 2,08 (2009 рік).

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