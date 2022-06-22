Ангеліна Калініна здолала Марію Саккарі з Греції.

Перша ракетка України і 36-й номер у рейтингу WTA Ангеліна Калініна вийшла до третього раунду турніру серії WTA 500, який проходить в Істборні.

Українка зробила справжню сенсацію, в трьох сетах перемігши представницю Греції, п'яту ракетку світу Марію Саккарі.

Українка віддала перший сет (4:6), проте по ходу зустрічі Ангеліна зуміла переломити гру на свою користь.

Істборн. Друге коло

Ангеліна Калініна (Україна) – Марія Саккарі (Греція) - 3:6, 7:5, 6:4

Огляд матчу:

Таким чином, Калініна вийшла в третій раунд, де поміряється силами з представницею Казахстану - Юлією Путінцевою. Ця дуель запланована на 22 червня.

Нагадаємо, раніше в 1/8 фіналу турніру в Істборні пробилася ще одна представниця України - Марта Костюк.

Додамо, що турнір Rothesay International Eastbourne триватиме до 25 червня. Призовий фонд змагання - $757,9 тисяч.

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