Станіслав Горуна підкреслив, що якби історія повторилася ще раз, він все одно заступився б за Ярославу Магучіх.

Призер Олімпійських ігор, каратист Станіслав Горуна розповів про реакцію на свій допис, в якому він підтримав легкоатлетку Ярославу Магучіх.

Про це Горуна розповів YouTube-каналу "ОТДУШИВДУШУ".

"Мені погрожували, так. Дзвонили, писали "Псина", "Ми тебе знайдемо", "Ти хто такий, що таке пишеш?". Таку х***у. Такі слова-епітети до мене підбирали, як ніколи. Я думав: "Ого приїхали, вас відразу н***й послати або пізніше, що з вами робити". Мене страшно рвало. Я відразу їх блокував, щоб вони мені не наярювали".

Горуна також зачитав коментарі, які йому писали:

"Здохни нарешті, падлюко", "П***уй в Рашу, х***о ти обдовбане", "Кінчене малоросійське г***о", "Здохни, москальський підхалуй".

"На мене, звичайно, тонну г*вна вилили", - підкреслив Горуна, але сказав, що якби така ситуація виникла ще раз, то він вчинив би точно так само.

Він також пояснив, чому вирішив заступитися за Магучих:

"Тому що це п***єць. Що діється, така дикуха просто. Магучіх бере принципово важливу медаль для України. Більш ніж з 40 українських легкоатлетів, які там були, вона єдина, хто взяла медаль. Ейфорія і так далі.

Вона в момент своєї найбільшої радості в її поки недовгому житті, їй 19 років всього, бере український прапор і зі щастям і радістю на обличчі бігає з усіма фоткається. Тим більше, що фоткається зі своїми суперницями - це нормальна спортивна поведінка, гідна спортсмена, який в першу чергу поважає себе".

"У нас є ультраправі радикали, яким треба додати туди перчинку. Вони додали контексту. Ярослава у свою перемогу не вкладала політичний контекст. Йде срач. Додали туди, розмішали це все з політикою. Тему спорту перевели в площину війни та воїнів АТО, заполітизували все це. І давай розносити дівчину", - додав він.

Горуна підкреслив, що не міг залишатися осторонь:

"Я не знаю, чисто як мужик рефлекторно взяв і заступився за неї. Заходжу ввечері в інтернет, туди-сюди гортаю, дивлюся - перемога, а читаю коментарі - виявляється "зрада". Думаю, ну як так".

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Скандал навколо Магучіх і Ласіцкене

19-річна легкоатлетка Ярослава Магучіх стала бронзовим призером Олімпіади в Токіо зі стрибків у висоту.

Згодом в мережі з'явилися фото, на яких українка позує з російською атлеткою Марією Ласіцкене відразу після змагань. Магучіх тримала в руках прапор України, а росіянка - прапор Олімпійського комітету Росії.

У Міністерстві оборони України прокоментували обійми Магучіх з росіянкою. За словами заступника Міністра оборони України Ганни Маляр спортсмени, які представляють Україну на міжнародних змаганнях, повинні розуміти, що йде російсько-українська війна, і це накладає певні обмеження і відповідальність. Пізніше в Міноборони розповіли про бесіду з Магучіх, яка є молодшим лейтенантом Збройних Сил України.

Олімпійський чемпіон Жан Беленюк висловив свою думку про критику на адресу Магучіх. Він підкреслив, що виступає проти "цькування 19-річної дитини".

У НОК України та ФЛАУ також заступилися за українську спортсменку.

Сама Магучіх звернулася до українських уболівальників у соцмережі.

Автор: Антон Дудар