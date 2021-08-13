За словами заступника Міністра оборони Ганни Маляр, Ярослава Магучіх "розуміє, що відбулось".

У Міністерстві оборони України провели бесіду з легкоатлеткою Ярославою Магучіх, яка піддалася критиці через фото і обійми з російською спортсменкою на Олімпіаді.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила заступник Міністра оборони Ганна Маляр.

Вона підкреслила, що ніякого "килима" не було.

"Нагадаю, я зверталась до всіх з проханням припинити цькування допоки Ярослава сама не пояснить ситуацію. Пояснення є: фото обіймів зі спортсменкою РОК - це наслідок емоцій. Ярослава знає, що в Україні триває російсько-українська війна, розуміє, що відбулось. Сумує з приводу того, як використали її фото в антиукраїнській пропаганді. Вона вважає за честь належати до лав військовослужбовців ЗСУ та вірна Україні", - підкреслила Маляр.

"Дії або бездіяльність всіх військових посадових осіб, що призвели до іміджевих втрат для ЗСУ, є неприпустимими", - також зазначила Маляр, підкресливши, що, згідно з чинним законодавством, проводиться робота з безпосереднім керівником Магучіх в ЗСУ.

"Для того, щоб поставити крапку у цьому питанні повідомляю - недоопрацювання буде усунуте, спортсмени-військовослужбовці у подальшому будуть належним чином ознайомлені з Доктриною публічного спілкування МОУ", - підсумувала заступник міністра.

Скандал навколо Магучіх і Ласіцкене

19-річна легкоатлетка Ярослава Магучіх стала бронзовим призером Олімпіади в Токіо зі стрибків у висоту.

Згодом в мережі з'явилися фото, на яких українка позує з російською атлеткою Марією Ласіцкене відразу після змагань. Магучіх тримала в руках прапор України, а росіянка - прапор олімпійського комітету Росії.

У Міністерстві оборони України прокоментували обійми Магучих з росіянкою. За словами заступника Міністра оборони України Ганни Маляр спортсмени, які представляють Україну на міжнародних змаганнях, повинні розуміти, що йде російсько-українська війна, і це накладає певні обмеження і відповідальність.

Також заступник глави Міноборони підтвердила, що бронзовий призер Олімпійських ігор в Токіо Магучіх дійсно є молодшим лейтенантом Збройних сил України. До складу української збірної увійшли 60 армійських спортсменів.

Олімпійський чемпіон Жан Беленюк висловив свою думку про критику на адресу Магучіх. Він підкреслив, що виступає проти "цькування 19-річної дитини".

Також Магучіх підтримав каратист Станіслав Горуна.

У НОК України та ФЛАУ також заступилися за українську спортсменку.

Автор: Антон Дудар