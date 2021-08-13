У Міністерстві оборони України провели бесіду з легкоатлеткою Ярославою Магучіх, яка піддалася критиці через фото і обійми з російською спортсменкою на Олімпіаді.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила заступник Міністра оборони Ганна Маляр.
Вона підкреслила, що ніякого "килима" не було.
"Нагадаю, я зверталась до всіх з проханням припинити цькування допоки Ярослава сама не пояснить ситуацію. Пояснення є: фото обіймів зі спортсменкою РОК - це наслідок емоцій. Ярослава знає, що в Україні триває російсько-українська війна, розуміє, що відбулось. Сумує з приводу того, як використали її фото в антиукраїнській пропаганді. Вона вважає за честь належати до лав військовослужбовців ЗСУ та вірна Україні", - підкреслила Маляр.
"Дії або бездіяльність всіх військових посадових осіб, що призвели до іміджевих втрат для ЗСУ, є неприпустимими", - також зазначила Маляр, підкресливши, що, згідно з чинним законодавством, проводиться робота з безпосереднім керівником Магучіх в ЗСУ.
"Для того, щоб поставити крапку у цьому питанні повідомляю - недоопрацювання буде усунуте, спортсмени-військовослужбовці у подальшому будуть належним чином ознайомлені з Доктриною публічного спілкування МОУ", - підсумувала заступник міністра.
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Скандал навколо Магучіх і Ласіцкене
- 19-річна легкоатлетка Ярослава Магучіх стала бронзовим призером Олімпіади в Токіо зі стрибків у висоту.
- Згодом в мережі з'явилися фото, на яких українка позує з російською атлеткою Марією Ласіцкене відразу після змагань. Магучіх тримала в руках прапор України, а росіянка - прапор олімпійського комітету Росії.
- У Міністерстві оборони України прокоментували обійми Магучих з росіянкою. За словами заступника Міністра оборони України Ганни Маляр спортсмени, які представляють Україну на міжнародних змаганнях, повинні розуміти, що йде російсько-українська війна, і це накладає певні обмеження і відповідальність.
- Також заступник глави Міноборони підтвердила, що бронзовий призер Олімпійських ігор в Токіо Магучіх дійсно є молодшим лейтенантом Збройних сил України. До складу української збірної увійшли 60 армійських спортсменів.
- Олімпійський чемпіон Жан Беленюк висловив свою думку про критику на адресу Магучіх. Він підкреслив, що виступає проти "цькування 19-річної дитини".
- Також Магучіх підтримав каратист Станіслав Горуна.
- У НОК України та ФЛАУ також заступилися за українську спортсменку.