Сергій Краснов служив у лавах ЗСУ і загинув у віці 35 років.

У боях з російськими окупантами загинув Сергій Краснов, який був братом відомої української гімнастки Вікторії Онопрієнко.

Про це титулована спортсменка повідомила на своїй сторінці в Instagram.

"Загинув герой України. Мій брат, відпочивай з миром. Царство тобі небесне",- написала 18-річна спортсменка.

Брат Вікторії Онопрієнко служив у лавах Збройних Сил України.

Сергій Краснов 1987 року народження. Під час артилерійського обстрілу противником оборонних позицій підрозділу на території Луганського Донецької області він отримав поранення несумісні з життям.

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український спротив російській агресії триває вже 127-й день.

Вікторія Онопрієнко: досягнення