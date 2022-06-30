У боях з російськими окупантами загинув Сергій Краснов, який був братом відомої української гімнастки Вікторії Онопрієнко.
Про це титулована спортсменка повідомила на своїй сторінці в Instagram.
"Загинув герой України. Мій брат, відпочивай з миром. Царство тобі небесне",- написала 18-річна спортсменка.
Брат Вікторії Онопрієнко служив у лавах Збройних Сил України.
Сергій Краснов 1987 року народження. Під час артилерійського обстрілу противником оборонних позицій підрозділу на території Луганського Донецької області він отримав поранення несумісні з життям.
Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український спротив російській агресії триває вже 127-й день.
Вікторія Онопрієнко: досягнення
- 18 - річна спортсменка - срібна призерка чемпіонату Європи-2018 з художньої гімнастики в командних вправах, призерка Всесвітньої гімназіади (2018), переможниця Кубка Дерюгіної (2020) та чемпіонка України (2020).
- Вікторія Онопрієнко також є учасницею Олімпійських ігор в Токіо.
- На початку квітня юна українка завоювала першу нагороду на рівні Кубка світу. Вона стала бронзовим призером у вправах зі стрічкою.