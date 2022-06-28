Кирило Васильчишин загинув у районі Бахмута.

Відомий український тенісний тренер Кирило Васильчишин загинув у боях з російськими окупантами, захищаючи рідну країну.

Про це повідомляє "Великий теніс України".

За інформацією джерела, тенісист і тренер Васильчишин, який працював свого часу з одним з найкращих тенісистів України Олександром Долгополовим, загинув в районі Бахмута. Подробиці загибелі Васильчишина невідомі.

Олександр Долгополов відреагував на смерть відомого тренера.

"Сьогодні дізнався про смерть Кирила. Він допомагав батькові тренувати нашу групу та мене у дитинстві. Я знаю не дуже багато тенісистів, які безпосередньо в боях зараз.

Не вірю у всілякі дива, але яка ймовірність, що він загинув під Бахмутом, і саме у цей час, коли ми зі Стаховським були в тому самому місці? Невже це пошана і прощання від тенісу? Він захищав Україну. Світла пам'ять",- написав Долгополов на своїй сторінці в Instagram.

Також смерть Васильчишина прокоментував відомий український тренер Дмитро Бричек.

"Кирило Олексійович був одним з моїх наставників в юності. Вічна пам'ять",- написав Бричек на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український спротив російській агресії триває вже 125-й день.

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