Батько гімнаста Олександра Воробйова захищав Україну у складі добровольчого батальйону.

Бронзовий призер Олімпійських ігор-2008 Олександр Воробйов втратив батька, який захищав Україну від російських загарбників.

Трагічну новину спортсмен повідомив на своїй сторінці в Фейсбуці.

"Горіти вам в пеклі, с*ки путінські! Мета цього поста не жалість, а щоб якомога більше людей побажали Путіну здохнути", - написав Олександр.

Батько українського гімнаста загинув у боях за українське місто Ізюм. Сергій Воробйов з перших днів війни опинився на фронті і героїчно захищав українську землю у складі добровольчого батальйону "ОДЧ Карпатська Січ".

Раніше УНІАН повідомляв, що в результаті обстрілу окупантами будівлі ОДА в Миколаєві загинув батько української олімпійської чемпіонки Олени Гладир.

Олександр Воробйов: досягнення в кар'єрі

У 2007 році Олександр став чемпіоном Європи зі спортивної гімнастики в Амстердамі, а в 2009 році взяв срібло ЧЄ в Мілані.

На чемпіонаті світу в Лондоні в 2009 році став бронзовим призером.

Найвищим досягненням Воробйова є бронза Олімпіади-2008 в Пекіні.

Після закінчення кар'єри його запросили тренувати дітей в США.

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