Збірна України набрала 208,9800 бала і посіла друге місце.

Збірна України з артистичного плавання успішно виступила в командній акробатичній програмі на Європейських іграх-2023, які проходять у Польщі.

"Синьо-жовті" виступили у складі: Марина Алексіїва, Владислава Алексіїва, Марта Федіна, Вероніка Гришко, Дарія Мошинська, Ангеліна Овчиннікова, Анастасія Шмоніна, Валерія Тищенко, Софія Мацієвська та Олеся Деревʼянченко.

Українська збірна набрала 208,9800 бала і посіла друге місце. Переможцем Європейських ігор-2023 стала команда Франції, а призову трійку замкнула збірна Італії.

Відео дня

Європейські ігри-2023. Артистичне плавання

Франція - 214.2833

Україна - 208.9800

Італія - 201.9900

Відзначимо, що на Європейських іграх-2023 збірна України завоювала вже 12 медалей: 5 золотих, 4 срібні та 3 бронзові.

"Синьо-жовті" йдуть на четвертому місці в загальнокомандному медальному заліку. Лідирує збірна Іспанія, в активі якої 9 золотих нагород, 5 срібних і 4 бронзові.

Нагадаємо, спортсменів з РФ і Білорусі не допустили до Європейських ігор-2023 через війну в Україні.

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