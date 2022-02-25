Rugby Europe глибоко стурбована безпекою регбійного співтовариства в Україні.

Європейська федерація регбі оголосила про припинення своєї діяльності в Росії і не займатиметься організацією матчів на території цієї країни через вторгнення російських військ в Україну.

Про це повідомили у прес-службі організації.

"Rugby Europe поділяє серйозну заклопотаність міжнародного співтовариства ситуацією з безпекою, що складається в Європі, і рішуче засуджує триваюче військове вторгнення Росії в Україну.

Rugby Europe глибоко стурбована безпекою регбійного співтовариства в Україні і уважно стежить за ситуацією.

Як керівний орган європейського регбі, Rugby Europe діє відповідно до європейських цінностей миру, поваги і прав людини в дусі Олімпійської хартії. Rugby Europe прийняла рішення негайно призупинити організацію турнірів і матчів з регбі на території Росії до подальшого повідомлення. Це стосується будь-якої вікової та гендерної категорії, національних або клубних команд. Подальші рішення будуть прийматися радою директорів Rugby Europe за погодженням з World Rugby", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, 25 лютого, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) закликав всі спортивні федерації перенести або скасувати всі змагання в Росії та Білорусі.

Того ж дня англійський футбольний клуб "Манчестер Юнайтед" заявив, що розриває спонсорський контракт з російською авіакомпанією "Аерофлот". Крім того, УЄФА прийняв рішення позбавити Росію права приймати фінал Ліги чемпіонів, а керівництво Формули-1 скасувало етап Гран прі Сочі.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 24 лютого, о 5:00 збройні Сили РФ почали інтенсивні обстріли підрозділів ЗСУ на сході України, завдали ракетно-бомбових ударів по аеродромах у Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці, а також по військових об'єктах Збройних сил України. Водночас агресор почав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону.

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