Організатори WTA Prague Open закликали росіян і білорусів не приїжджати на турнір.

Чеська поліція не дозволила російській тенісистці Євгенії Родіній в'їхати в країну на турнір WTA Prague Open.

Про це Reuters повідомили організатори турніру. Причиною послужила нова постанова чеського уряду, що забороняє спортсменам з Росії або Білорусі брати участь у спортивних змаганнях на чеській території. Директор турніру Мирослав Малий повідомив, що вони поінформували інших росіян і білорусів про те, що на турнір не варто приїжджати. Родіна вже покинула країну.

"Керівництво турніру повністю поважає нинішню позицію влади. Ми не очікуємо, що в цій ситуації в турнірі візьме участь будь-який гравець з російським або білоруським громадянством", - підкреслив він.

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Чехія заборонила спортсменам з РФ брати участь у турнірах на їх території

Нагадаємо, наприкінці червня уряд Чехії заборонив окремим спортсменам і спортивним командам, які представляють Російську Федерацію, брати участь у спортивних змаганнях на чеській території.

21 червня до Польщі не пустили російську теніситку Віру Звонарьову, яка хотіла взяти участь у турнірі WTA у Варшаві. Жінку внесли до списку осіб, перебування яких небажано на території країни.

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