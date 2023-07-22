Віра Звонарьова у списку небажаних осіб, наголосили у МВС Польщі.

Польські прикордонники не пропустили до країни російську тенісистку Віру Звонарьову (WTA №655).

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ і адміністрації Польщі.

"Учора, 21 липня, прикордонники не пустили російську тенісистку до Польщі. За візою, виданою Францією, Віра Звонарьова намагалася потрапити до нашої країни рейсом Белград – Варшава. Після прибуття з Сербії тенісистка залишилася в транзитній зоні варшавського аеропорту імені Шопена й сьогодні після 12.00 вилетіла до Подгориці", - зазначили у МВС.

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У відомстві додали, що Звонарьова не була допущена Прикордонною службою з міркувань державної безпеки та охорони громадської безпеки. Вона у списку осіб, перебування яких є небажаним на території Республіки Польща, наголосили у міністерстві.

"Польща послідовно виступає проти режиму Путіна та Лукашенка, не пропускаючи до нашої країни осіб, які підтримують дії Росії та Білорусі", – йдеться у звіті.

Звонарьова була у 2010 році другою ракеткою світу. 38-річна Віра планувала виступити на турнірі WTA у Варшаві з 24 по 30 липня.

Раніше у WTA прокоментували відмову українок тиснути руки російським тенісисткам.

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