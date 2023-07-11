Жіноча тенісна організація підтримала позицію українських спортсменок.

У неділю, 9 липня, українка Еліна Світоліна перемогла білоруську тенісистку Вікторію Азаренко на Wimbledon-2023 і відмовилася потиснути їй руку після матчу.

Еліна заявила, що не буде тиснути руку суперницям з РФ і Білорусі до тих пір, поки російські війська не покинуть територію України.

Також українська спортсменка закликала WTA зробити заяву щодо рукостискань між українськими тенісистками і представницями країн-агресорів, щоб поставити крапку в цьому питанні.

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Жіноча тенісна організація (WTA) відреагувала на заклик Світоліної і опублікувала офіційну заяву з приводу відмови українок тиснути руку представникам РФ і Білорусі.

"Після прикрих обставин і непорозумінь в матчі на Wimbledon (разом з іншими матчами за останні кілька тижнів), WTA хотіла б надати ясність з приводу післяматчевих рукостискань.

У зв'язку з триваючою ганебною війною, WTA поважає позицію українських спортсменів щодо відмови від традиції рукостискання з суперницями (з Росії та Білорусі) в кінці матчу, оскільки це особисте рішення.

У нас одні з найкращих в світі уболівальників, ми вдячні за їх пристрасть і відданість, а також дякуємо їм за розуміння і повагу до спортсменів", - йдеться в заяві WTA.

Нагадаємо, Еліна Світоліна пробилася в 1/4 фіналу Wimbledon-2023, де зіграє проти першої ракетки з Польщі Іги Швьонтек. Поєдинок відбудеться у вівторок, 11 липня. Початок зустрічі - о 15:30 за київським часом.

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